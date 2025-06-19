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Соглашение предполагает создание на территории Самарской области коммерческих электромобильных парков и зарядной инфраструктуры до конца 2026 года.
ПМЭФ-2025: Губернатор Вячеслав Федорищев обеспечил региону 760 млн рублей инвестиций в развитие электрологистики
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ПМЭФ-2025: Губернатор Вячеслав Федорищев обеспечил региону 760 млн рублей инвестиций в развитие электрологистики

19 июня 2025 23:02
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Соглашение предполагает создание на территории Самарской области коммерческих электромобильных парков и зарядной инфраструктуры до конца 2026 года.

Правительство Самарской области и федеральный оператор электродвижения Hyper Группы «РОСНАНО» на полях Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о реализации масштабного проекта по развитию электрологистики. Документ подписали губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и основатель Hyper Алексей Тихонов.

Соглашение предполагает создание на территории Самарской области коммерческих электромобильных парков и зарядной инфраструктуры до конца 2026 года. Объем инвестиций в экономику региона превысит 760 млн рублей.

«Мы последовательно реализуем курс на технологическое развитие, создание современной инфраструктуры, отвечающей вызовам времени, и повышение качества жизни людей. Подписание соглашения с Hyper – логичное продолжение нашей программы, соответствующее общероссийским приоритетам в области экологичного транспорта и инновационной экономики, – подчеркнул Вячеслав Федорищев. – Развитие зарядной инфраструктуры – не просто локальная инициатива, а важное направление государственной политики. И Самарская область вносит свой вклад в этот процесс, формируя инфраструктуру будущего, которая создаст новые рабочие места, привлечет в регион инвестиции и высокотехнологичный бизнес, сделает область комфортнее для жизни».

Для Самарского региона реализация проекта открывает новые перспективы устойчивого развития. Создание электромобильных парков и зарядной инфраструктуры станет определенным катализатором формирования в регионе целой экосистемы, привлекательной для бизнеса – операторов каршеринга, логистических компаний, служб доставки «последней мили», а также предприятий по аренде и техническому обслуживанию электромобилей.

Вместе с тем внедрение экологически чистого транспорта позволит снизить уровень вредных выбросов в атмосферу. Также проект принесет и значительные экономические выгоды – создание более 200 новых рабочих мест в таких сферах, как обслуживание электротранспорта, энергетика, IT-технологии, логистика и сервисные услуги.

На сегодняшний день «Оператор Электродвижения» представлен в десяти регионах страны, где развернута сеть из почти 200 зарядных станций. Важно, что компания не просто устанавливает оборудование, а обеспечивает его эксплуатацию, техническое сопровождение и интеграцию в единую сеть станций различных партнеров.

«Hyper обладает уникальным опытом комплексной электрификации городской логистики. Наша модель ускоренного внедрения электротранспорта, успешно апробированная в регионах, теперь дополняется платформенными решениями из технологического пайплайна компании. В Самарской области мы не только применим накопленные компетенции, но и поэтапно внедрим инновации в сфере энергетики, финансирования и клиентского сервиса», – отметил Алексей Тихонов.

 

Фото:  пресс-служба Правительства Самарской области

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