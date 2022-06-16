ПМЭФ-2022: Ростуризм и Самарская область будут развивать проект «Великий Волжский путь»

168

16 июня на Петербургском экономическом форуме Ростуризм, Самарская область и еще 4 региона Приволжского Федерального Округа подписали соглашение о развитии проекта «Великий Волжский путь». Подписи в документе поставили Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, Губернатор Ульяновской области Алексей Русских, временно исполняющий обязанности Главы Республики Марий Эл Юрий Зайцев, Глава Чувашской Республики Олег Николаев и руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова. Церемония подписания соглашения прошла при участии заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко.

Соглашение о сотрудничестве между Федеральным агентством по туризму и субъектами Приволжского федерального округа, в числе которых Самарская область, Ульяновская область, Республика Татарстан, Республика Марий Эл, Чувашская Республика, направлено на развитие внутреннего туризма на территории Российской Федерации, активизацию пассажирских туристических перевозок по реке Волге, что позволит обеспечить жителей и гостей Поволжья удобным водным транспортным маршрутом, а также увеличить поток туристов в субъекты Приволжского федерального округа.

Стороны договорились совместно продвигать единый бренд «Великий Волжский путь», а также оказывать cодействие восстановлению и развитию системы речных межрегиональных перевозок.

Заместитель председатель правительства РФ, куратор нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» Дмитрий Чернышенко поблагодарил глав регионов за развитие туристической составляющей.

«У нас есть поручение Президента, чтобы мы ускорили создание туристической инфраструктуры. Мы очень благодарны тем субъектам, которые активно занялись выполнением поручения Президента – это очень сложная и ответственная работа. При этом мы понимаем, что нашим гражданам важно, чтобы у нас были прекрасные условия для отдыха в нашей стране. Потому что природные условия вне конкуренции, потому что наша страна самая большая, самая красивая и точно превосходит по всем параметрам мировые курорты в любых климатических областях – от Арктики до субтропиков. Дело осталось за малым – создать достойные, конкурентные условия для того, чтобы наши туристы отдыхали у нас», - отметил Дмитрий Чернышенко.

Напомним, «Великий Волжский путь» – проект, который объединяет крупнейшие туристические центры Поволжья, раскрывая самобытность каждого из регионов, а также способствует развитию разных направлений – от этнокультурного туризма до активного отдыха на природе, круизных путешествий и пешеходных маршрутов вдоль Волги.

«Великий Волжский путь» - это памятники Всемирного наследия ЮНЕСКО, курорты федерального значения, крупнейшие города, которые уже заняли свое место на карте популярных туристических направлений. Проект призван открыть российским и иностранным туристам культурные и природные достопримечательности, а также этнические традиции и кухни регионов Поволжья.

В последние годы, благодаря пристальному вниманию Губернатора Дмитрия Азарова в Самарской области благоустраиваются знаковые туристические места региона, туристические объекты наполняются новой энергетикой и привлекают все больше туристов. Регион сегодня входит в десятку самых популярных туристических направлений в России. Количество туристов, приезжающих в Самарскую область, растет с каждым годом. По итогам 2021 года туристский поток в регион составил более 1,71 млн человек, что на 30 % больше показателя 2020 года.

Фото: пресс-служба облправительства