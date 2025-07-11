Песков рассказал о дефиците кадров в экономике

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что дефицит кадров ощущается в экономике в целом, пишет РТ.

«Кадры — это ведь не сугубо журналистская проблема. Да, в вашей отрасли есть нюансы, но дефицит людей ощущается в экономике в целом. Начиная от стройки и заканчивая проектированием двигателя для самолётов», — отметил он в интервью журналу «Эксперт», отвечая на вопрос о дефиците кадров в журналистике.

По его словам, «когда ставки вырастут, появятся и люди, которые будут проситься на эту работу и предлагать свой талант».