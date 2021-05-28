«Пакистанский поток»: Россия и Пакистан договорились о строительстве газопровода

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Министр энергетики России Николай Шульгинов и посол Пакистана в РФ Шафкат Али-Хан подписали документ, который позволит в ближайшее время начать практическую реализацию проекта строительства газопровода «Пакистанский поток». Об этом в пятницу, 28 мая, говорится в заявлении российского Минэнерго, передают "Известия".

«Профильными ведомствами наших стран проведена большая работа по подготовке этого протокола, его подписание позволит нашим компаниям в самое ближайшее время начать практическую реализацию проекта, тем самым помочь пакистанской стороне укрепить собственную энергетическую безопасность и повысить использование природного газа как экологически чистого источника энергии», — заявил Шульгинов по итогам встречи.

Согласно заявлению, газопровод протяженностью более 1,1 тыс. км и пропускной способностью до 12,3 млрд куб. м в год свяжет терминалы по приему сжиженного газа в портах Карачи и Гвадар на юге Пакистана с электростанциями и промышленными потребителями газа в округе Касур на севере страны.

«Пакистанский поток» призван обеспечить транспортную связь между странами Балтии и Индией через Иран. Маршрут газопровода пройдет через порты Оля, Астрахань и Махачкала.

Фото: Официальный сайт Министерства энергетики Российской Федерации/"Известия"