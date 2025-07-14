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Овощи в российских магазинах подешевеют на 10–20% в августе. Об этом сообщил кандидат экономических наук, доцент, преподаватель Института международных экономических связей Сергей Суетин.

«Во второй половине августа вполне можно ожидать снижение цен на плодоовощную продукцию. <...> Снижение может составить 10–20%», — рассказал Суетин в ходе беседы с «Газетой.Ru».

Экономист спрогнозировал, что снизятся цены на морковь, капусту, свеклу, картофель, томаты и яблоки. Молоко также подешевеет, но всего на 2–3%. В то же время говядина и свинина подорожают на 3–4%, а непродовольственные товары первой необходимости — на 3–5%.