Окрошка в России подорожала на 14%

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«Индекс окрошки» в России вырос на 14%, а больше всего подорожал картофель. Об этом сообщает Baza со ссылкой на аналитический ресурс «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

По данным аналитиков сервиса, средняя стоимость продуктов для классической окрошки составила 1228 руб., что на 15% больше показателя прошлого года . Как уточняется, цена 1 кг картофеля увеличилась на 60%, традиционная заправка для окрошки подорожала на 25%, а зелень, редис, сметана стали стоить больше примерно на 22%. При этом яйца подешевели на 14%: теперь они стоят около 120 руб.

В ходе исследования выяснилось, что россияне стали чаще выбирать для блюда более дорогие товары, что сказывается на итоговой стоимости блюда. В регионах чек увеличился в среднем на 14%, а в столице он сейчас составляет 855 руб. Это на 12% больше аналогичного показателя за 2024 год, пишет Газета.