Общий объем инвестиций резидентов промпарка «Чапаевск» превысил 14,5 миллиардов рублей

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре прошли учения, в которых приняли участие специалисты «Т Плюс», коммунальных служб, ресурсоснабжающих компаний и надзорных ведомств. 
Специалисты «Т Плюс» приняли участие в городской противоаварийной тренировке
Физические упражнения укрепляют иммунную систему, являющуюся естественным барьером на пути развития любых заболеваний.
Врач областного онкодиспансера: регулярная физическая активность – это инвестиция в здоровье и долголетие
Новые нормы уже согласовали с Роспотребнадзором и утвердили.
Установлено время на выполнение домашнего задания для российских школьников
С ведущими медицинскими экспертами региона.
Для пациентов с хроническими заболеваниями в поселке Волжский на Царевом Кургане прошла прогулка по Большой Самарской Тропе
В Самарской области прошла акция «Вода России».
«Вода России»: с апреля этого года в губернии почистили от мусора 200 км берегов рек 
Елена Ивановна оставила заметный след в культуре Самары, а её работы вдохновляли многих.
Скончалась заслуженный работник культуры России Елена Маргина
В Самаре стартовала XVII Конференция водоканалов России. Первый день отраслевого форума прошёл под знаком «РКС-Самара».
Обновлённые очистные сооружения «РКС-Самара» высоко оценили на федеральном уровне
Будьте внимательны и осторожны!
Днем 27 августа местами в регионе ожидается гроза со шквалистым ветром
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.68
-0.07
EUR 94.46
0.83
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Специалисты «Т Плюс» приняли участие в городской противоаварийной тренировке
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Еврейская семья и ее традиции – А идише мама»
САТОБ: презентация 95-го юбилейного сезона «Театральный ковчег» на набережной
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Общий объем инвестиций резидентов промпарка «Чапаевск» превысил 14,5 миллиардов рублей

26 августа 2025 15:59
176
Сегодня здесь развиваются 7 компаний, которые уже инвестировали свыше 14,5 млрд рублей и создали здесь почти 3000 новых рабочих мест. 

Заместитель председателя Правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк с рабочим визитом посетил индустриальный парк «Чапаевск». Это территория, оснащенная всей необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой для реализации инвестиционных проектов. Общая площадь парка составляет 192,64 гектара. Сегодня здесь развиваются 7 компаний, которые уже инвестировали свыше 14,5 млрд рублей и создали здесь почти 3000 новых рабочих мест. 
Повышение инвестиционной активности в регионе и создание комфортного инвестклимата - задача, обозначенная губернатором Вячеславом Федорищевым. «Партнерские отношения позволяют открывать новые производства, создавать новые рабочие места, внедрять технологии и наращивать объемы выпуска продукции, в том числе и импортозамещающей», - отмечал ранее глава региона.
Глава минэкономразвития оценил ход развития завода сухих строительных смесей «Кнауф». Решение о создании производства немецкой компании в Самарской области было принято в 2013 году. Открытие филиала состоялось в октябре 2018 года. 
Предприятие производит смеси на гипсовой основе и грунтовочные составы. Для этого предприятие использует гипс из собственного карьера в Безенчукском районе. Общий объем инвестиций в строительство объекта, инфраструктуру и оборудование уже превысили 1,9 млрд рублей. На заводе создано 34 рабочих места. 
Еще одной точкой рабочего визита в Чапаевск стал завод «Энергобетон». Здесь выпускают продукцию, предназначенную для объектов строительства в сфере энергетики. Мощности предприятия позволяют ежегодно производить 43 тысячи тонн технологической продукции и 73 тысячи тонн товарного бетона. На предприятии работают 92 человека. Общий объем инвестиций в проект превышает 1,3 млрд. рублей. 
«Мы регулярно выезжаем на предприятия, чтобы пообщаться с инвесторами, оценить ход реализации их проектов, планов развития в регионе, узнать их потребности, обсудить направления, в которых необходима поддержка, - перечислил Павел Финк. - Предприятия, которые мы сегодня посетили, уверенно развиваются. У них есть стабильный спрос на продукцию, планы по расширению, и это значит, что локация и условия, которые мы создаем на специальных инвестплощадках, подобраны оптимальным образом». 
Сегодня на территории региона сеть государственных парков насчитывает пять площадок. Это индустриальные парки «Преображенка», «Чапаевск» и «Самара», а также логистические парки «Преображенка-2» и «Новосемейкино». 
«Правительством региона во главе с Губернатором большое внимание уделяется развитию и повышению качества инвестиционной среды. Поэтому продолжим активно работать с бизнесом, внедряя инструменты, которые будут способствовать росту объемов инвестиций и объемов производства», - добавил Павел Финк. 
Сопровождением резидентов индустриальных и логистических парков Самарской области занимается управляющая компания АО«ПромПарки». 
«Для компаний, реализующих свои проекты на наших площадках, предусмотрен ряд преференций и налоговых льгот. Компании, ставшие резидентами промпарка «Чапаевск», также получают преференции, предусмотренные режимом территории опережающего развития – этот статус Чапаевск получил в 2019 году», - отметил генеральный директор АО «ПромПарки» Сергей Евсеев. 
Для взаимодействия с инвесторами по принципу «одного окна» в регионе создано Агентство по привлечению инвестиций Самарской области. Оно оказывает комплексные услуги инвесторам — от подбора площадки для реализации проекта до его выхода на финальную стадию и предоставления необходимой государственной поддержки.
Повышение инвестиционной активности в регионе - одна из задач нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

 

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Более 263 тысяч квадратных метров газонов Самары приведены в надлежащий вид
26 августа 2025  13:24
Более 263 тысяч квадратных метров газонов Самары приведены в надлежащий вид
214
28 августа 2025 года Уполномоченный по правам человека в Самарской области проведет целевой приём граждан
26 августа 2025  12:29
28 августа Уполномоченный по правам человека в Самарской области проведет целевой приём граждан
263
Самара и Казань заключили соглашение о сотрудничестве в сфере туризма
26 августа 2025  11:01
Самара и Казань заключили соглашение о сотрудничестве в сфере туризма
222
В Самаре на набережной прошел «ВолгаФест-2025»: ФОТО
25 августа 2025  09:56
В Самаре на набережной прошел «ВолгаФест-2025»: ФОТО
459
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой посетил соединение специального назначения Центрального военного округа.
22 августа 2025  13:00
День флага: Вячеслав Федорищев наградил спецназовцев и передал дроны на СВО
720
Весь список