Общий объем инвестиций резидентов промпарка «Чапаевск» превысил 14,5 миллиардов рублей

176

Заместитель председателя Правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк с рабочим визитом посетил индустриальный парк «Чапаевск». Это территория, оснащенная всей необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой для реализации инвестиционных проектов. Общая площадь парка составляет 192,64 гектара. Сегодня здесь развиваются 7 компаний, которые уже инвестировали свыше 14,5 млрд рублей и создали здесь почти 3000 новых рабочих мест.

Повышение инвестиционной активности в регионе и создание комфортного инвестклимата - задача, обозначенная губернатором Вячеславом Федорищевым. «Партнерские отношения позволяют открывать новые производства, создавать новые рабочие места, внедрять технологии и наращивать объемы выпуска продукции, в том числе и импортозамещающей», - отмечал ранее глава региона.

Глава минэкономразвития оценил ход развития завода сухих строительных смесей «Кнауф». Решение о создании производства немецкой компании в Самарской области было принято в 2013 году. Открытие филиала состоялось в октябре 2018 года.

Предприятие производит смеси на гипсовой основе и грунтовочные составы. Для этого предприятие использует гипс из собственного карьера в Безенчукском районе. Общий объем инвестиций в строительство объекта, инфраструктуру и оборудование уже превысили 1,9 млрд рублей. На заводе создано 34 рабочих места.

Еще одной точкой рабочего визита в Чапаевск стал завод «Энергобетон». Здесь выпускают продукцию, предназначенную для объектов строительства в сфере энергетики. Мощности предприятия позволяют ежегодно производить 43 тысячи тонн технологической продукции и 73 тысячи тонн товарного бетона. На предприятии работают 92 человека. Общий объем инвестиций в проект превышает 1,3 млрд. рублей.

«Мы регулярно выезжаем на предприятия, чтобы пообщаться с инвесторами, оценить ход реализации их проектов, планов развития в регионе, узнать их потребности, обсудить направления, в которых необходима поддержка, - перечислил Павел Финк. - Предприятия, которые мы сегодня посетили, уверенно развиваются. У них есть стабильный спрос на продукцию, планы по расширению, и это значит, что локация и условия, которые мы создаем на специальных инвестплощадках, подобраны оптимальным образом».

Сегодня на территории региона сеть государственных парков насчитывает пять площадок. Это индустриальные парки «Преображенка», «Чапаевск» и «Самара», а также логистические парки «Преображенка-2» и «Новосемейкино».

«Правительством региона во главе с Губернатором большое внимание уделяется развитию и повышению качества инвестиционной среды. Поэтому продолжим активно работать с бизнесом, внедряя инструменты, которые будут способствовать росту объемов инвестиций и объемов производства», - добавил Павел Финк.

Сопровождением резидентов индустриальных и логистических парков Самарской области занимается управляющая компания АО«ПромПарки».

«Для компаний, реализующих свои проекты на наших площадках, предусмотрен ряд преференций и налоговых льгот. Компании, ставшие резидентами промпарка «Чапаевск», также получают преференции, предусмотренные режимом территории опережающего развития – этот статус Чапаевск получил в 2019 году», - отметил генеральный директор АО «ПромПарки» Сергей Евсеев.

Для взаимодействия с инвесторами по принципу «одного окна» в регионе создано Агентство по привлечению инвестиций Самарской области. Оно оказывает комплексные услуги инвесторам — от подбора площадки для реализации проекта до его выхода на финальную стадию и предоставления необходимой государственной поддержки.

Повышение инвестиционной активности в регионе - одна из задач нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области