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Объем «просрочки» по ипотеке показывает максимальный рост за два года

3 мая 2023 15:39
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Объем «просрочки» по ипотеке показывает максимальный рост за два года

В 2023 году ЦБ РФ принял меры по ограничению «нулевой ипотеки». Опасения регулятора имеют основания: в 1 кв. 2023 года отмечен максимальный квартальный прирост «просрочки» за последние два года. Больше половины задолженности россиян приходится на  ипотеку, ее доля продолжает увеличиваться. Отказ от сниженных ставок вернул условия кредитования к показателям апреля 2022 года (снизились и размеры займа и его срок). Эксперты Циан.Аналитики проанализировали рынок ипотечного кредитования в 2023 году и выяснили, к каким последствиям уже привел отказ от «нулевых» ставок.

  • Рынок потерял пятую часть ипотечных заемщиков за квартал и 12% за год, несмотря на более низкие ставки. Основное снижение пришлось на первичный рынок, где в 2023 году застройщики стали отказываться от «нулевых» ипотек.
  • Количество оформленных ипотек (346 тыс.) чуть выше выдачи в 1 кв.2020 года (332 тыс.), когда программ субсидирования еще не было. Но за счет роста цен на 82% за этот период, объемы кредитования стали выше в полтора раза.
  • «Нулевая» ипотека привела к росту среднего займа на 30% (более чем на 1 миллион рублей).
  • Ограничения ЦБ РФ в 2023 году уже привели к возвращению ставки по выдаваемым ипотекам к уровню апреля 2022 года – за месяц до запуска «нулевой» ипотеки от застройщиков. Впервые с апреля 2022 года сумма займа оказалась меньше 5 млн рублей.
  • 3 из 4 заемщиков 2023 года взяли кредит на готовое жилье. Спрос смещается на «вторичку».
  • Объем просроченной задолженности по ипотекам на новостройки показал максимальный квартальный прирост в 2021-2023 гг., увеличившись на 4%.
  • На вторичном рынке 0,5% задолженности – просроченная. Ее объем вырос за квартал на 1,1% - также максимальный квартальный рост в 2021-2023 гг.
  • По “не ипотечным” кредитам за квартал прирост просроченной задолженности составил 3,3%. 5,3% просроченной задолженности россиян приходится на ипотеку. Доля «плохих» долгов по ипотеке составляет 0,4%, по другим кредитам – 7,9%.
  • 52% всех долгов россиян – по ипотеке. Это максимальная доля за всю историю.

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