Объем «просрочки» по ипотеке показывает максимальный рост за два года

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В 2023 году ЦБ РФ принял меры по ограничению «нулевой ипотеки». Опасения регулятора имеют основания: в 1 кв. 2023 года отмечен максимальный квартальный прирост «просрочки» за последние два года. Больше половины задолженности россиян приходится на ипотеку, ее доля продолжает увеличиваться. Отказ от сниженных ставок вернул условия кредитования к показателям апреля 2022 года (снизились и размеры займа и его срок). Эксперты Циан.Аналитики проанализировали рынок ипотечного кредитования в 2023 году и выяснили, к каким последствиям уже привел отказ от «нулевых» ставок.