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Объем инвестиций в экономику Самарской области вырос почти на четверть

3 ноября 2022 11:11
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Объем инвестиций в экономику Самарской области вырос почти на четверть

В Самарской области с начала года запущено 25 инвестпроектов. Только на крупных и средних предприятиях было создано 8,7 тысяч рабочих мест. Всего в регионе реализуется более 200 инвестпроектов, на общую сумму около 1,4 трлн. рублей. Проводимая работа обеспечила рост объема инвестиций в сопоставимых ценах на 22,5%, что существенно выше среднероссийских значений (рост на 7,7%). Среди сопоставимых по объему инвестиций регионов (более 300 млрд. рублей в год) Самарская область показала наилучшую в стране динамику после Якутии.

Этому способствовала системная работа всей команды регионального Правительства во главе с Губернатором Дмитрием Азаровым. Как раз рост инвестиций отметил во время встречи с Главой региона Президент страны Владимир Путин. Напомним, за последние 5 лет Самарская область в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности поднялась с 65-й позиции на 8-е место.

«Инвестиции, создание новых рабочих мест, повышение уровня благосостояния граждан - это главное. Не за рейтинги мы работаем. Главная задача - это забота о людях, о развитии нашего региона. И главная оценка - увеличение благосостояния и рост инвестиций, создание большого количества рабочих мест», - подчеркнул Губернатор Дмитрий Азаров при обсуждении областного бюджета следующего года.

Для привлечения новых инвесторов, успешной работы с российскими и зарубежными компаниями, в Самарской области продолжается активная поддержка инициаторов крупных проектов.

«В губернии уже введены в эксплуатацию 14 предприятий, среди которых первый в России производственно-логистический центр для нужд машиностроения, производство пластиковой тары в Чапаевске. Весной в промпарке «Преображенка» заработал логистический центр Яндекс.Маркет, ставший одним из крупнейших в ПФО. В конце октября свою работу начал логистический комплекс онлайн-ритейлера OZON в индустриальном парке «Чапаевск», - перечислил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Несмотря на все сложности, инвестиционная сфера региона демонстрирует позитивную динамику. За первое полугодие в экономику региона вложено 152,8 млрд. рублей. Нам удалось добиться рекордных показателей, поэтому мы уверенно растем по отношению к высокой базе 2021 года». 

До конца года в Самарской области планируется завершение реализации еще 16 проектов.

Так, в текущем году пять инвестпроектов в сфере сельского хозяйства, добычи, переработки и транспортировки нефти получили поддержку в виде льготы по налогу на имущество организаций. Еще двум компаниям присвоен статус участника регионального инвестиционного проекта – это проекты в сфере производства изделий из бумаги и картона, слоистых пластиков. Теперь они смогут воспользоваться пониженной ставкой по налогу на прибыль организаций в размере 10%. «Общий объем налоговых льгот на период реализации этих семи проектов составит более 800 млн. рублей. При этом объем частных инвестиций со стороны инициаторов превысит 8,3 млрд. рублей», - сказал Дмитрий Богданов.

Три проекта, реализуемые на территории Чапаевска, в 2022 году получили статус инвестпроектов монопрофильного городского округа. Общий объем инвестиций составляет 1,7 млрд. рублей.

Статус новых инвестиционных проектов, утверждаемый Минэкономразвития России, получили три региональных проекта. В 2022 – 2023 годах для них будут созданы объекты инфраструктуры общей стоимостью 2,9 млрд. рублей. Стоит отметить, что суммарный объем частных инвестиций в реализацию этих проектов превышает 24,4 млрд. рублей.

В Самарской области также ведется работа по совершенствованию законодательства в сфере инвестиционной деятельности. Областное минэкономравзития подготовило региональную нормативную правовую базу по защите и поощрению капиталовложений, благодаря которой у инвесторов появится возможность заключать соответствующие соглашения в целях дальнейшего получения мер государственной (муниципальной) поддержки.

В текущем году Самарская область в числе 33 пилотных регионов успешно внедрила все элементы Регионального инвестиционного стандарта: инвестиционную декларацию, инвестиционный комитет, агентство развития, свод инвестиционных правил и инвестиционную карту. Сейчас регион участвует в процедуре подтверждения внедрения Стандарта.

Дмитрий Пилевин, управляющий фондом «ПНК Девелопмент» и инвестиционной стратегией PNK rental о строительстве логистического центра Ozon в Чапаевске: «Нам работать было очень комфортно, нам всегда шли навстречу. Эти сроки, которые реально являются рекордными, были соблюдены, в том числе, благодаря тому, что у нас не было никаких чиновничьих препонов».

Игорь Перлин, учредитель ООО «СТА-2000» о строительстве распределительный центр Х5 Group в «Преображенке-2»: «Благодаря индустриальному парку и министерству экономического развития нам предоставлены отличные условия для строительства. Мы начали возводить комплекс в феврале этого года, и уже в апреле 2023 года планируем ввести его в эксплуатацию».

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