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Новый пакет санкций ЕС против России вступил в силу

19 июля 2025 11:01
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Новый пакет санкций ЕС против России вступил в силу

Новый пакет антироссийских санкций Евросоюза (ЕС) вступил в силу. Об этом 19 июля сообщили в официальном журнале объединения (OJEU).

«Настоящее решение вступает в силу с даты его опубликования», — говорится в материале журнала.

Уточняется, что в санкционном списке числится кинорежиссер Карен Шахназаров. Кроме того, санкции были наложены на ректора Крымского федерального университета имени Вернадского Владимира Курьянова.

Евросоюз также ввел ограничения против 22 банков из России, включая Т-Банк, Сургутнефтегазбанк и банк «Санкт-Петербург», пишут "Известия".

 

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