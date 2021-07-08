Новый инвестор планирует реализовать в Самарской области проект в сфере животноводства

Я нашел ошибку
Главные новости:
"Совместно будем искать пути решения этого вопроса."
Елена Лапушкина прокомментировала ситуацию с домом 147 по улице Куйбышева
СберБанк фиксирует всплеск интереса россиян к индивидуальным домам и загородной недвижимости, который только нарастает в период пандемии и вынужденной самоизоляции.
СберБанк: Объём выдачи ипотеки вырос более чем в 2 раза в I полугодии 
"Мы будем настаивать на максимальной цифре вакцинации сотрудников".
Армен Бенян назвал условие введения обязательной вакцинации в регионе
"Температурные показатели вполне будут сопоставимы с климатом июльского Каира", — отметили синоптики.
Европейскую территорию России ждет волна экстремальной жары
Так, 65 браков зарегистрировали в Самаре, свыше 40 – в Тольятти.
В День семьи, любви и верности 135 пар губернии сыграли свадьбы
Работами охвачен уже 21 объект.
Ремонтные работы по перекладке теплотрасс в Самаре продолжаются   
Герои ее картин — заморские и российские города, цветы и дети, которых она наделяет своей особой душевной вибрацией. 
Самарский областной художественный музей: выставка Натальи Шепелевой «Я иду искать…»
Супруги Шаповаловы поженились 2 августа 1961 года, когда обоим было чуть за двадцать.
В День семьи, любви и верности Дмитрий Азаров поздравил супругов Шаповаловых с бриллиантовой свадьбой
Наверх
Самара  +30 °C, Тольятти  +30 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.2
1.14
EUR 88.78
1.22
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Состоится пешеходная экскурсия «Звёзды кинематографа в Самаре»
В Самаре проходят всероссийские соревнования по системному администрированию VSFI
Дмитрий Азаров поздравил сотрудников ГИБДД с 85-летием инспекции
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Электронные технологии

Новый инвестор планирует реализовать в Самарской области проект в сфере животноводства

8 июля 2021 12:52
229
Новый инвестор планирует реализовать в Самарской области проект в сфере животноводства

В среду, 7 июля, в областном правительстве под председательством министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова состоялось очередное заседание рабочей группы по инвестиционным проектам. 

Повышение привлекательности региона для бизнеса является важным направлением стратегии лидерства Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. «Особую роль в привлечении серьезных капиталов в регион играют созданные у нас инвестиционные площадки, которые предоставляют привлекательные условия для развития бизнеса и создания новых производств», - отмечал в своем Послании Глава региона. 

По словам Дмитрия Богданова, рабочая группа создана при региональном Совете по улучшению инвестклимата для отбора проектов, которым необходимо оказать соответствующую поддержку, предусмотренную региональным законодательством: предоставление льгот, мер поддержки, земельных участков без торгов, взамен на инвестиции в ключевых отраслях экономики. 

«Сегодня мы рассмотрели новый инвестиционный проект в области сельского хозяйства, а именно – молочного животноводства, которое является приоритетным для Самарской области. В последние два года мы активно работаем с министерством сельского хозяйства по привлечению инвесторов в этот сектор экономики, параллельно с привлечением инвесторов и развитием отрасли переработки молока. Сегодня в регионе объемы переработки в два раза превышают объемы производства. Поэтому мы заинтересованы в создании нового поголовья для подготовки сырьевой базы наших переработчиков, - рассказал Дмитрий Богданов. - Члены рабочей группы одобрили инвестпроект, с учетом некоторых замечаний к финансовой модели, бизнес-плану проекта. Параллельно мы уже изучаем «дорожную карту» его реализации. И надеюсь, в ближайшее время вынесем его на инвестиционный совет при губернаторе, чтобы закрепить куратора и сопроводить для максимально быстрой реализации и запуском уже в 2023 году». 

Помимо презентации новых, на заседаниях рабочей группы традиционно обсуждается статус реализации стратегических инвестпроектов. 

Всего за время существования рабочей группы участники рассмотрели 85 проектов на общую сумму более 222 млрд. рублей. Еще целый ряд новых проектов сейчас готовится на рассмотрение, в ближайшее время планируется провести очередное заседание. 

 

Теги: Дмитрий Азаров животноводство Сельское хозяйство

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Супруги Шаповаловы поженились 2 августа 1961 года, когда обоим было чуть за двадцать.
08 июля 2021, 15:07
В День семьи, любви и верности Дмитрий Азаров поздравил супругов Шаповаловых с бриллиантовой свадьбой
Супруги Шаповаловы поженились 2 августа 1961 года, когда обоим было чуть за двадцать. Общество
123
Дмитрий Азаров поздравил земляков со Всероссийским днем семьи, любви и верности
08 июля 2021, 12:35
Дмитрий Азаров поздравил земляков со Всероссийским днем семьи, любви и верности
Семья всегда была хранительницей духовных, национальных и культурных традиций, служила главным связующим звеном между поколениями, отметил Губернатор. Общество
201
Дмитрий Азаров рассказал, останется ли работать губернатором Самарской области
08 июля 2021, 12:03
Дмитрий Азаров рассказал, останется ли работать губернатором Самарской области
Губернатор ответил на вопрос, почему возглавил список "Единой России" на выборах в Госдуму. Политика
253
В центре внимания
Дмитрий Азаров поздравил земляков со Всероссийским днем семьи, любви и верности
8 июля 2021  12:35
Дмитрий Азаров поздравил земляков со Всероссийским днем семьи, любви и верности
201
«РКС-Самара» завершили работы на ул. Галактионовской
8 июля 2021  12:10
«РКС-Самара» завершили работы на ул. Галактионовской
172
Дмитрий Азаров рассказал, останется ли работать губернатором Самарской области
8 июля 2021  12:03
Дмитрий Азаров рассказал, останется ли работать губернатором Самарской области
253
Сильная жара снова идет в Самарскую область
8 июля 2021  10:17
Сильная жара снова идет в Самарскую область
269
Речь об этом зашла в эфире программы «Главная тема» н телеканале «Самара 24». 
7 июля 2021  23:33
Дмитрий Азаров рассказал, почему возглавил список «ЕР» на выборах в Госдуму и останется ли работать губернатором 
1424
Весь список