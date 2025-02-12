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Новый инструмент регионального развития запускают в России

12 февраля 2025 15:59
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Кабмин утвердил механизм выдачи казначейских инфраструктурных кредитов до 2030 года

Они будут предоставляться в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни» и станут продолжением инфраструктурных бюджетных кредитов — одного из самых востребованных механизмов региональной поддержки. Так в прошлом году благодаря этому финансовому инструменту в Самарской области был завершен масштабный проект: обход города Тольятти.

В соответствии с новым механизмом регионы смогут получить финансирование также на срок до 15 лет под 3% годовых. Однако требования к регионам ужесточат – поставленные задачи необходимо выполнять в полном объеме и в срок.

Средства будут выделять на реализацию инфраструктурных проектов в сфере ЖКХ; закупку общественного транспорта; создание объектов транспортной, инженерной, энергетической и туристической инфраструктуры; объектов инфраструктуры индустриальных парков и промышленных технопарков, на особые экономические зоны, территории опережающего развития, инновационные научно-технологические центры и другие цели.

Одобрять проекты будет президиум правительственной комиссии по региональному развитию.

«Нужно внимательно отбирать проекты с учетом обратной связи от граждан», — отметил председатель Правительства России Михаил Мишустин.

О результатах развития регионов за счет механизмов инфраструктурных бюджетных и казначейских кредитов рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин. Так за три года за счет ИБК в регионах завершена работа по порядка 500 объектам и мероприятиям, обновлено более 950 км инженерных сетей и 1 700 единиц общественного транспорта. По его словам, регионы ввели в эксплуатацию более 23 млн кв. м жилья, создали 130 000 рабочих мест.

В 2023 году в продолжении программы ИБК были запущены специальные казначейские кредиты. Благодаря им завершено 114 объектов и мероприятий. Поставлено порядка 6 000 новых автобусов.

По поручению Президента Правительство продлило действие механизма бюджетных кредитов до 2030 года в объеме 250 млрд рублей.

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