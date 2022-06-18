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В этом году за три дня по данным регионального Минэкономразвития удалось привлечь в губернию свыше 70 млрд рублей инвестиций.
Новые школы, межвузовский кампус и развитие заводов: Дмитрий Богданов - о работе Самарской области на ПМЭФ-2022
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Новые школы, межвузовский кампус и развитие заводов: Дмитрий Богданов - о работе Самарской области на ПМЭФ-2022

18 июня 2022 18:06
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В этом году за три дня по данным регионального Минэкономразвития удалось привлечь в губернию свыше 70 млрд рублей инвестиций.

ПМЭФ - традиционная площадка, где Самарская область не только укрепляет экономические отношения, но и подписывает ряд важных новых соглашений, которые помогают развивать регион. В этом году за три дня по данным регионального Минэкономразвития удалось привлечь в губернию свыше 70 млрд рублей инвестиций.

В заключительный день Петербургского международного экономического форума Самарская делегация подводит итоги трехдневной работы. Министр экономического развития и инвестиций Дмитрий Богданов рассказал о результатах команды 63-го региона.

Глава ведомства подчеркнул, что ПМЭФ - это традиционная площадка не только для встреч с уже существующими партнерами, но и территория, где можно найти новых инвесторов или обменяться опытом. В этом году Самарская область достигла больших успехов. 

"По объёму инвестиций, которые подтверждены договоренностями, мы превысили прошлый год. Эта сумма сейчас превышает 70 млрд рублей", - подчеркнул Дмитрий Богданов.

Например, достигнута договоренность с группой "Уралхим" об инвестициях в тольяттинский завод "ТоАЗ". Более 30 млрд рублей пойдет на модернизацию и развитие новых производственных мощностей, так и на развитие логистических цепочек, что крайне важно в сегодняшних условиях.

С молодым, но перспективным инвестором "Феррони", который уже создал 2000 рабочих мест, команда 63-го региона подписала соглашение о строительстве новой школы в Тольятти. Объем инвестиций - более 400 млн руб.

"С группой "Ренова" достигнуто соглашение о том, что в трех городах (Самаре, Тольятти и Новокуйбышевске) будет серьезная программа по модернизации сетей. Это крайне важно для развития в сегодняшних условиях жилищно-коммунальной инфраструктуры", - сообщил Дмитрий Богданов.

С «Новатэк» достигнута договоренность по строительству в Тольятти завода по производству сжиженного природного газа и строительству новых современных заправочных станций на этом топливе. Это также даст серьезную возможность для перехода на этот вид топлива большего количества транспортных средств, а значит улучшит экономику во всех сферах, где транспорт является важной составляющей. Объем инвестиций в проект составит 2 млрд рублей.

Ранее Президент России Владимир Путин сделал на этом особый акцент.

Кроме этого, будут развиваться социальные объекты. Компания "ПроШкола" поможет возвести сразу три новых школы в Самаре, Тольятти и Волжском районе. Появится в регионе и межвузовский международный кампус.

Дмитрий Богданов подчеркнул, что по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, вся команда региона работает над привлечением комплексных застройщиков. Министр отметил:

- Подводя предварительные итоги можно отметить, что форум прошел динамично с большим количеством встреч. Особенно радует работа на стенде работа наших предприятий. Это и СМАРТС, и Электрощит, и Пегас-Агро, и Феррони. Гостям форума были представлены наработки наших аэрокосмического, технического и медицинского университетов. По итогам их работы достигнуты договоренности о многомиллиардных контрактах. И это тоже задача, которую ставит перед нами Губернатор – чтобы Самарский бизнес использовал стенд Самарской области в полном объеме для продвижения своей уникальной продукции и заключения контрактов. 

Проведена большая работа по достижению договоренностей с иностранными партнерами: состоялись десятки встреч с представителями Египта, Китая, ОАЭ, Индии, Бразилии, Турции, Кувейта, Ирана, Камеруна, Танзании, Нигерии. Далее предстоит серьёзная работа в рамках достигнутых договоренностей.

 

Фото:   облправительство СО

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