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Новые инвесторы планируют реализовать в регионе проекты более, чем на 14 млрд рублей

21 апреля 2021 15:10
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Всего, за время существования рабочей группы по инвестиционным проектам в Самарской области участники рассмотрели 83 проекта на общую сумму 222 млрд рублей.

На днях в областном правительстве состоялось очередное заседание рабочей группы по инвестиционным проектам при Совете по улучшению инвестиционного климата в Самарской области. Участники совещания рассмотрели четыре новых проекта, общий объем инвестиций которых превысил 14 млрд рублей.

Как отмечал ранее Глава региона Дмитрий Азаров, непростые условия не отменяют задач, поставленных Президентом страны Владимиром Путиным, по запуску нового инвестиционного цикла, наращиванию вложений в создание и обновление рабочих мест, инфраструктуру, в развитие промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг. «Конечно, в нынешних условиях сделать это гораздо тяжелее. Но тем более важно, поскольку мы понимаем, что сейчас закладывается будущее нашей экономики. Для качественного инвестиционного рывка у нас есть условия», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Работу с инвесторами в регионе курирует министерство экономического развития и инвестиций и лично министр Дмитрий Богданов.

«Мы постоянно расширяем инструменты поддержки частного бизнеса, развиваем наши ведущие инвестплощадки. В прошлом году мы серьезно нарастили объем инвестиций в ОЭЗ «Тольятти», запустили два индустриальных парка, нескольким десяткам компаний присвоили статус резидентов территорий опережающего развития. Сегодня мы продолжаем вести работу с инвесторами, предлагая им лучшие условия для реализации проектов», — рассказал Дмитрий Богданов.

На заседании рассмотрели проект в области развития сельского хозяйства. Общая стоимость инвестпроекта оценивается в 1,5 млрд рублей.  Еще один проект касается развития строительной сферы. На реализацию проекта инвестор направит 12,7 млрд рублей. Третий инвестор представил рабочей группе проект в туристической сфере. Инвестиции составят более 153 млн рублей.

Четвертый проект, рассмотренный на заседании, касается автомобильной отрасли. Инвестор готов вложить в его реализацию 300 млн рублей.

Всего, за время существования рабочей группы по инвестиционным проектам при Совете по улучшению инвестиционного климата в Самарской области участники рассмотрели 83 проекта на общую сумму 222 млрд рублей.

 

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