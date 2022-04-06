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Новая Зеландия вводит пошлины в 35% на импорт товаров из России

6 апреля 2022 11:14
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Новая Зеландия вводит пошлины в 35% на импорт товаров из России

МИД и Министерство торговли Новой Зеландии объявили о введении 35-процентных пошлин на импорт товаров из России. Также новозеландские власти запрещают экспорт продукции, связанной со стратегическими отраслями российской промышленности. Меры вступят в силу с 25 апреля.

Министр торговли Дэмиен О'Коннор заявил, что Новая Зеландия «не будет финансировать или поддерживать военную машину России», говорится в пресс-релизе на сайте ведомства. Глава МИДа Наная Махута рассказала, что Новая Зеландия также предоставила финансирование для расследования, проводимого Международным уголовным судом, пишет Коммерсантъ.

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