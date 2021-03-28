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Участники обсудили перспективы разработки новых сортов, производства мини-клубней на безвирусной основе, а также экспорт семян картофеля.
Николай Абашин провел совещание по вопросам развития картофелеводства в СО: стратегическая задача - обеспечить "вторым" хлебом
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Николай Абашин провел совещание по вопросам развития картофелеводства в СО: стратегическая задача - обеспечить "вторым" хлебом

28 марта 2021 21:21
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Участники обсудили перспективы разработки новых сортов, производства мини-клубней на безвирусной основе, а также экспорт семян картофеля.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Николай Абашин провел совещание по вопросам развития картофелеводства на территории региона. В мероприятии приняли участие представители картофелеводческих хозяйств разных форм собственности, специалисты ФГБУ «Самарамелиоводхоз», НП «Союз картофелеводов Самарской области».

Открывая совещание, Николай Абашин подчеркнул необходимость открытого диалога. «Наша задача — совместными усилиями создать условия для увеличения посевных площадей картофеля», — сообщил он.

В текущем году перед самарским АПК установлен целевой показатель по сбору картофеля в объеме 119 тыс. тонн. Картофель — культура интенсивного выращивания, и на эффективности этого процесса сказывается множество факторов, в том числе качественный семенной материал, использование удобрений, полив. Поэтому одной из главных тем для обсуждения стала тарификация подачи воды для полива, ремонтные и очистные мероприятия, проведенные на федеральных оросительных системах, а также государственная поддержка развития мелиорации.

Реализация национального проекта «Международная кооперация и экспорт» предполагает возмещение до 50% затрат на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем. В прошлом году гидромелиоративные мероприятия реализованы на площади 3,1 тыс. га, из них на 2,5 тыс. га – в рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК» нацпроекта.

Кроме данного механизма, картофелеводческие хозяйства могут воспользоваться такими мерами господдержки, как субсидирование агротехнологических работ, приобретения элитных семян, страхования посевов, а также возмещение затрат на полив при реализации нового проекта и понесенных затрат в рамках реализации мероприятий КНТП.

В рамках совещания участники обсудили также перспективы разработки новых сортов, производства мини-клубней на безвирусной основе, а также экспорт семян картофеляЮ передает пресс-служба минсельхоза и продовольствия СО.

 

Фото:   пресс-служба минсельхоза и продовольствия СО

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