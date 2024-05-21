в Самаре потушили пожар в ресторане «Каледония»

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Самарские спасатели отчитались о ликвидации горения в ресторане на улице Дыбенко. С огнем в здании «Каледонии» боролись больше трех часов, пишет 63.ру.

По сообщениям свидетелей, пожар начался примерно в 15:00. В ресторане загорелся мансардный этаж, позже огонь вышел на черепицу.

— Площадь пожара составила 300 квадратных метров. Для тушения привлечены 48 человек и 14 единиц техники, — сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Открытое горение побороли в 17:22. В 18:28 была объявлена ликвидация пожара. Пострадавших нет.