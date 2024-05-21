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Половину российских работников раздражают курящие коллеги

21 мая 2024 12:59
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Половину российских работников раздражают курящие коллеги

Курение оказалось самой распространенной вредной привычкой, раздражающей россиян в офисах. В то же время, как выяснили «Ренессанс Страхование» (MOEX: RENI) и «Зарплата.ру» в ходе общероссийского опроса*, россияне достаточно толерантны к коллегам, придерживающимся «раздражающего» образа жизни.

Вредные привычки оказались почти у всех трудоустроенных респондентов. Большинство – почти три четверти – придерживается их из-за стресса, в том числе из-за стресса на работе (51%). Большие объемы работы (45%), неудовлетворенность размером зарплаты (44%), переработки (30%) и слишком низкая, по меркам респондентов, должность (28%) оказались в числе ключевых негативных факторов стресса, с которым люди борются привычными им методами – курением, потреблением алкоголя, «заеданием» фастфудом или сладостями.

Говоря о вредных привычках коллег, большинство опрошенных (59%) высказали недовольство курением: из-за слишком частых перекуров коллеги не успевают выполнять необходимые объемы работы в срок. Каждого третьего раздражают коллеги, злоупотребляющие просмотром соцсетей на рабочем месте (36%), а почти у трети недовольство вызывают болтуны, мешающие коллективу работать. Каждому четвертому (26%) не нравится, когда его коллеги обедают на рабочем месте (26%). И лишь 11% респондентов указали, что их раздражает употребление алкоголя в офисе.

“Мы видимо активный интерес компаний к наполнению ДМС такими инструментами как профилактические недели здоровья, вебинары, онлайн чекапы. Одной из главных тем, конечно, может быть отказ от вредных привычек или профилактические программы для нивелирования последствий от вредных привычек. Это популярный запрос от компаний, с которым мы умеем эффективно работать,” - комментирует управляющий директор по ДМС «Ренессанс страхование» Юлия Галаничева.

В то же время опрос показал, что россияне отличаются достаточно высокой толерантностью ко вредным привычкам своих коллег. Свыше половины респондентов (53%) указали, что вредные привычки коллег не оказывают на них никакого влияния и лишь 6% опрошенных они раздражают «очень сильно». В то же время каждый пятый (19%) отметил, что степень раздражения от курения, болтливости, обеда в офисе и прочих привычек «довольно значительна».

Методология

В опросе приняли участие свыше 1990 россиян в возрасте от 18 до 55 лет из крупных городов России. Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования в мае 2024 года.

Теги: Опрос

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