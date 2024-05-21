Губернатор Дмитрий Азаров начал рабочий день с объезда "Обхода Тольятти"

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Это 100 километров четырехполосной современной трассы и мост через Волгу. Строительство стало возможным благодаря прямой поддержке Президента страны Владимира Путина.

Возведение моста через Волгу и новой трассы в составе международного транспортного маршрута "Европа – Западный Китай" – самый крупный проект в России, реализуемый на принципах государственного-частного партнерства. Инициатором его реализации является Самарская область, сообщает Сова.

Сейчас объект находится в высокой стадии готовности. Работы идут в графике, запустить движение здесь планируется в 2024 году.

В выездном совещании участвуют главный федеральный инспектор, министры регионального правительства, руководство ГИБДД, руководители компании-концессионера, строители и подрядчики.

Фото: скрин видео СОВА