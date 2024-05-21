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Жители Самарской области продолжают жаловаться на деятельность коллекторских агенств

21 мая 2024 13:02
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Жители Самарской области продолжают жаловаться на деятельность коллекторских агенств

Действия сотрудников организаций, занимающихся возвратом задолженностей, по отношению к физическим лицам строго регламентируются соответствующим Федеральным законом. Служба судебных приставов осуществляет контрольно-надзорную функцию за деятельностью таких организаций для предотвращения и пресечения нарушений законодательства и прав граждан.

Жители Самарской области продолжают жаловаться на деятельность коллекторских агенств и микрофинансовых орагиназаций: с начала года в ГУФССП России по Самарской области поступило 257 обращений. Должностными лицами в отношении юридических лиц составлено 20 протоколов об административных правонарушениях. По итогам их рассмотрения назначены наказания в виде административных штрафов на сумму 916 тысяч рублей.

Основными нарушениями микрофинансовых организаций и «коллекторов» являются: превышение установленного количества звонков и смс-сообщений должникам и третьим лицам; психологическое давление, введение в заблуждение должника, взаимодействие без согласия должников с третьими лицами (родственниками, друзьями, знакомыми, коллегами).

Граждане, столкнувшиеся с неправомерными действиями юридических лиц при возврате просроченной задолженности, могут обратиться в ГУФССП России по Самарской области через Интернет-приемную на официальном сайте ведомства www.r63.fssp.gov.ru или направить письменное обращение по адресу: 443030, г. Самара, ул. Урицкого, д. 17. К обращению необходимо приложить информацию, подтверждающую нарушение прав, а именно СМС-сообщения, детализацию звонков, письма, фотографии, аудио- и видеозаписи, а также иные материалы.

Теги: Акценты Судебные приставы

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