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Действия сотрудников организаций, занимающихся возвратом задолженностей, по отношению к физическим лицам строго регламентируются соответствующим Федеральным законом. Служба судебных приставов осуществляет контрольно-надзорную функцию за деятельностью таких организаций для предотвращения и пресечения нарушений законодательства и прав граждан.

Жители Самарской области продолжают жаловаться на деятельность коллекторских агенств и микрофинансовых орагиназаций: с начала года в ГУФССП России по Самарской области поступило 257 обращений. Должностными лицами в отношении юридических лиц составлено 20 протоколов об административных правонарушениях. По итогам их рассмотрения назначены наказания в виде административных штрафов на сумму 916 тысяч рублей.

Основными нарушениями микрофинансовых организаций и «коллекторов» являются: превышение установленного количества звонков и смс-сообщений должникам и третьим лицам; психологическое давление, введение в заблуждение должника, взаимодействие без согласия должников с третьими лицами (родственниками, друзьями, знакомыми, коллегами).