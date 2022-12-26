Некоторые новые функции смартфонов Apple оказались недоступны в России.

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Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В разговоре с операторами сотовой связи журналисты «Ъ» выяснили, что Apple не добавила поддержку работоспособности функций передачи голоса по сети LTE (VoLTE) и звонках по Wi-Fi (VoWiFi) в смартфоны, работающие в российских сетях. В «Вымпелкоме» («Билайн») объяснили, что данные опции ограничены со стороны производителя устройств.

В Tele2 уточнили, что VoLTE и VoWiFi тестировали на смартфонах с начала года, но после марта Apple прекратила сотрудничество с российскими провайдерами. В МТС отметили, что активировали VoLTE на iPhone 14, но не уверены, что функция будет стабильно работать на всех моделях. Представители «Мегафона» подтвердили ограничения в работе VoWiFi, но отметили, что абоненты операторы могут звонить через приложение eMotion. Журналисты попытались связаться с Apple, но не получили комментария.

Представители «Вымпелкома» подчеркнули, что отсутствие необходимых настроек для VoWiFi не позволяет пользоваться раздачей интернета с iPhone 14 в полной мере — клиентам приходится вручную прописывать параметры. По оценке гендиректора TelecomDaily Дениса Кускова, в крупных городах около 60 процентов голосового трафика проходит через VoLTE.