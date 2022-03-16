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Не перечисленный в Совет Европы взнос – более 4 миллиардов рублей – пойдет на решение проблем россиян и поддержку экономики страны в условиях санкций. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что Россия входила в число пяти крупнейших спонсоров организации.

Володин считает, что Совет Европы утрачивает свой смысл, так как все последнее время он посвятил критике России и давлению на нее, без этого организации нечем будет заняться, поэтому остался один выход – самораспуститься.

Накануне стало известно, что Россия выходит из Совета Европы. Решение было принято в связи с беспрецедентным политическим и санкционным давлением на нашу страну, сообщает Радио Маяк.