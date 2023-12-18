Названы самые востребованные профессии в России в 2023 году

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Первая четверка наиболее востребованных профессий в РФ по итогам 2023 года не претерпела изменений по сравнению с прошлым годом. На первом месте по востребованности у работодателей снова оказались менеджеры по продажам – было открыто более 750 тыс. таких вакансий, что составляет 7,5% от всех предложений о работе в РФ. Об этом говорится в результатах исследования платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Спрос на "продажников" по сравнению с 2022 годом вырос на 51%, а средняя предлагаемая зарплата увеличилась на 8,8 тыс. руб. (до 71,8 тыс. руб.), пишет ТАСС.

На второй строчке по востребованности – продавцы в розничных точках и кассиры. Число таких вакансий превысило 675 тыс. (6,7% от всех предложений о работе). Спрос на продавцов за год увеличился на 42%, а предлагаемые зарплаты выросли на 4,6 тыс. руб. (до 40,7 тыс. руб.).

На третьем месте оказались водители, на которых в 2023 году приходится 4,3% вакансий (почти 430 тыс.). За год потребность компаний в водителях увеличилась на 51%, а предлагаемые зарплаты стали больше на 19 тыс. руб. (рост до 88,8 тыс. руб.).

В топ-15 по востребованности также вошли: бухгалтер, повар, оператор кол-центра, упаковщик/комплектовщик, врач, кладовщик, инженер-конструктор, администратор, программист, разнорабочий, слесарь/сантехник и курьер.

Реже всего в этом году работодатели искали бортпроводников (только 200 вакансий на всю Россию), комплаенс-менеджеров (900), директоров юридических департаментов (1 тыс.), гейм-дизайнеров (1,1 тыс.), а также андеррайтеров (1,4 тыс.).

Всего специалисты проанализировали более 10 млн вакансий, которые были открыты в России на протяжении 2023 года.