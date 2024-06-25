Названы пределы, до которых регионы могут повысить ЖКХ с 1 июля

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Озвучены верхние границы роста, в пределах которых региональные власти могут регулировать стоимость коммунальных услуг с 1 июля текущего года. С 1 июля в России повысятся тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Правительство уже утвердило индексы изменения платы за ЖКУ на 2024−2028 годы для каждого региона. Максимально допустимые отклонения от этих индексов также были установлены для отдельных муниципальных образований, пишет Финансы Mail.ru. В постановлении указан список регионов с индексами роста. В документе также перечислены пределы отклонения от индексов для отдельных муниципалитетов. Они могут варьироваться от нуля в таких регионах, как Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Сахалинская область и Ямало-Ненецкий автономный округ, до 9,8% в Смоленской области.

Больше всего подорожает газ — на 23%. Горячая вода и водоотведение вырастут в цене на 11−14%, а электроэнергия при одноставочном тарифе подорожает на 8,7%.

Для определенных категорий граждан действует мера поддержки в виде субсидии на оплату ЖКУ. Субсидия предоставляется тем, чьи расходы по квитанциям превышают допустимую норму — 22% от дохода. Размер субсидии зависит от нескольких факторов, включая региональный стандарт ЖКХ, состав семьи, её совокупный доход и другие.

Претендовать на субсидию могут только граждане России, Белоруссии или Киргизии, которые являются нанимателями жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде, членами жилищного или жилищно-строительного кооператива или собственниками жилого помещения. У заявителя должна быть регистрация по месту постоянного жительства в жилом помещении, для оплаты которого он обращается за субсидией, и не должно быть непогашенной судебной задолженности по ЖКУ.

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Виктория Воропаева