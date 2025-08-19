Я нашел ошибку
Школа героев» помогает военнослужащим и ветеранам получать новые знания и компетенции, чтобы продолжать служить Родине, вносить вклад в развитие региона.
 К команде минприроды региона присоединился участник второго потока «Школы героев»
В этот день 98 лет назад началась история Жигулевского заповедника.
19 августа — День особо охраняемых природных территорий Самарской области
Отказ от алкоголя — это не просто решение исключить спиртное из жизни. Это точка, с которой начинается системное восстановление организма, психики и социальной активности.
Самарский врач-психиатр-нарколог рассказала, почему важно отказаться от любой дозы алкоголя 
Трасса пролегает между селами Новокуровка и Марьевка, ведет к административным центрам районов и является маршрутом движения школьного автобуса. 
В Хворостянском и Пестравском районах началась укладка асфальта на одном из школьных маршрутов
Работники региональных и муниципальных учреждений смогут рассчитывать на индексацию лишь при решении властей на местах.
Федеральным бюджетникам повысят оклады осенью
Россиянам рассказали о народных приметах на 19 августа.
19 августа православные христиане отмечают Преображение Господне, или Яблочный Спас
Полицейским они пояснили, что во время распития спиртных напитков у них закончились деньги и алкоголь.
Пьяные приключения: два жителя Волжского района украли вещи из чужого автомобиля
Прививочная кампания начнется в регионе в начале осени – 1 сентября.
В Самарскую область поставлено почти 600 тысяч доз вакцин от гриппа
19 августа православные христиане отмечают Преображение Господне, или Яблочный Спас

19 августа 2025 14:18
126
Россиянам рассказали о народных приметах на 19 августа.

19 августа православные христиане отмечают Преображение Господне, или Яблочный Спас. Этот день издавна был наполнен особыми традициями, строгими запретами и мудрыми приметами, помогающими предугадать погоду и будущий урожай. Почему до Спаса нельзя было есть яблоки и какой будет осень, если 19 августа идет дождь, рассказывают «Известия».

Народные приметы на 19 августа 2025 года

Преображение Господне, или Яблочный Спас, это христианский праздник, с которым в народе связано много традиций и примет. Вот некоторые из них:

до этого дня старались не есть яблок нового урожая, особенно женщинам — считалось, что это может навлечь беду;

погода в этот день предсказывает будущую осень и зиму. Если день солнечный и сухой — осень будет теплой, а зима морозной. Если идет дождь — осень будет дождливой, а зима снежной. Если жарко — зима будет мягкой;

в церкви освящали яблоки, груши, сливы и мед. После этого их можно было есть и заготавливать на зиму;

считалось, что если в этот день угостить бедного человека яблоком, следующий год будет удачным;

нельзя было шить, вязать и заниматься тяжелой работой — это могло принести несчастье;

если муха садилась на руку дважды — это к деньгам;

пчелы начинали активно собирать мед — к ранней зиме;

если загадать желание, откусывая освященное яблоко, оно могло сбыться.

Этот день был своего рода границей между летом и осенью, поэтому многие приметы связаны с урожаем и погодой.

19 августа, в Яблочный Спас, по народным традициям, существовало несколько важных запретов. Вот что нельзя делать в этот день:

до посещения церкви и освящения плодов нельзя есть яблоки и другие фрукты нового урожая. Особенно строго это правило соблюдали женщины, так как считалось, что нарушение может принести беду;

в этот день не стоит выполнять тяжелую работу по дому и в поле. Шить, вязать, стирать, убирать и заниматься строительством — праздник следует посвятить духовным размышлениям и отдыху;

нельзя ссориться, ругаться и сквернословить. Любые конфликты в Яблочный Спас считаются особенно греховными и могут принести неприятности;

запрещено убивать насекомых, особенно если муха или пчела села на руку — это может отпугнуть удачу;

не стоит отказывать в помощи нуждающимся. Если кто-то просит угощения или милостыни, следует подать, иначе год может быть быть неудачным;

нельзя охотиться и рыбачить — любое убийство живых существ осуждается;

Не следует есть мясо и молочные продукты, так как праздник приходится на Успенский пост. Разрешены только рыба, растительное масло и вино в умеренных количествах;

Какой церковный праздник 19 августа

19 августа православные верующие отмечают один из важнейших церковных праздников — Преображение Господне. Этот праздник установлен в память о евангельском событии, когда Иисус Христос, взяв с собой трех учеников, поднялся на гору Фавор и преобразился перед ними, явив свою Божественную природу. В богослужебной традиции этот день символизирует не только чудесное преображение Спасителя, но и напоминает верующим о необходимости духовного преображения. По уставу, в праздник совершается литургия, а священники облачаются в белые одежды, что подчеркивает особую торжественность момента.

В народе же Преображение Господне известно как Яблочный Спас, что связано с древней традицией освящать в этот день плоды нового урожая, в первую очередь яблоки. Этот обычай восходит к практике первых христиан, которые приносили в храм начатки урожая в знак благодарности Богу. Церковь подчеркивает, что, несмотря на широкое распространение народных обрядов, духовный смысл праздника остается главным — он призывает верующих к внутреннему обновлению и укреплению в вере. В 2025 году празднование выпадает на вторник, и верующие смогут посетить богослужения, соблюдая традиции как церковные, так и народные.

 

Фото:  pxhere.com

