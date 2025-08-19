Федеральным бюджетникам повысят оклады осенью

76

С 1 октября 2025 года оклады работников федеральных учреждений вырастут на 7,6%, сообщил депутат Алексей Говырин, пишет "Газета.Ru".



Повышение затронет сотрудников здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты, научных и архивных организаций, а также гражданский персонал воинских частей. Индексация будет применяться только к должностному окладу — без учета стимулирующих и компенсационных выплат.



Повышение касается только федеральных бюджетников. Работники региональных и муниципальных учреждений смогут рассчитывать на индексацию лишь при решении властей на местах.



Минобороны также предложило повысить денежное довольствие военных на те же 7,6%, но пока согласован уровень только в 4,5%.