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Нацпроект «Производительность труда» помог самарскому производителю нестандартного оборудования для нефтегазовой промышленности увеличить выработку

20 ноября 2024 17:18
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В Самарской области с начала действия национального проекта «Производительность труда» его участниками стали около двухсот компаний и предприятий.

Компания «ПРОМИНДУСТРИЯ» (г. Новокуйбышевск) завершила пилотный проект по внедрению инструментов бережливого производства. Улучшить производственные процессы предприятию помог оператор нацпроекта «Производительность труда» - Региональный центр компетенций Самарской области.

В Самарской области с начала действия национального проекта «Производительность труда» его участниками стали около двухсот компаний и предприятий. Губернатор Вячеслав Федорищев, как председатель комиссии Госсовета по направлению «Промышленность», неоднократно подчеркивал особую значимость промышленности в экономическом развитии региона. «Первостепенной задачей станет рост производства обрабатывающего сектора, который будет достигаться, в том числе, за счет развития ключевых отраслей специализации промышленности Самарской области – автомобилестроения, химии, авиационно-космического сектора, нефтепереработки и металлургии», — подчеркнул глава региона, представляя программу социально-экономического развития Самарской области на ближайшие 5 лет.

Региональный центр компетенций в ходе проведенной диагностики на площадках «ПРОМИНДУСТРИЯ» выявил проблемные моменты и определил эталонный участок - участок сварки, гидроиспытаний, сборки и упаковки продукции. Применение здесь таких методик как стандартизированная работа, производственный анализ, система 5С позволили значительно улучшить показатели. «До внедрения бережливого производства время протекания процесса составляло 71 минуту, после оптимизации - сократилось до 40 минут, что уменьшает время протекания цикла на 43%. Количество незавершенного производства уменьшилось на 17%. При этом выработка увеличилась на 14%», - поделился результатами Алексей Поляков, управляющий производством ООО ПО «ПРОМИНДУСТРИЯ».

В дальнейшем лучшие практики бережливого производства будут тиражироваться и на других производственных площадках компании.
«В Самарской области нацпроектом охвачено уже 186 компаний и около трех тысяч сотрудников прошли обучение бережливому производству. Суммарная выручка этих предприятий 335 млрд рублей, - отметил врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков. – Нацпроект помогает предприятиям повысить эффективность, что в современных условиях становится важным, особенно для отраслей с дефицитом рабочей силы».

Повышение производительности на предприятиях с 2025 года будет продолжаться в рамках нового федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», который предполагает охват не менее 40% средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей до 2030 года. Это позволит закрепить достигнутые результаты и продолжить работу по повышению производительности.

 

Фото: Региональный центр компетенций Самарской области

Теги: Самара

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