На Федеральном форуме «Производительность 360» Самарская область получила награду за высокие результаты по освещению нацпроекта

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В среду, 16 июня, в Нижнем Новгороде в рамках III Федерального форума «Производительность 360» состоялась торжественная церемония награждения регионов-лидеров по информационному сопровождению реализации национального проекта «Производительность труда» в СМИ по итогам 2020 года. Самарская область получила награду в номинации «За высокие результаты освещения в средствах массовой информации национального проекта «Производительность труда» в 2020 году».

Награды также получили представители пресс-служб Краснодарского и Ставропольского края, Башкортостана, Нижегородской, Кемеровской, Волгоградской, Челябинской, Курской, Свердловской, Калужской и Оренбургской областей. Наградные стелы вручил генеральный директор Федерального центра компетенций Николай Соломон.

По его словам, от эффективной работы пресс-служб в регионах зависит информированность предприятий о национальном проекте «Производительность труда».

"Освещение итогов и результатов реализации национального проекта в СМИ важно для развития в стране движения по повышению производительности труда. Благодарю за эффективную работу и вовлеченность в реализацию проекта. Удачи и таких же ярких успехов в работе!" – сказал Николай Соломон.

"Отдельно хочется поблагодарить средства массовой информации Самарской области, которые проявляют интерес к событиям нацпроекта «Производительность труда», рассказывают на страницах газет и информационных сайтах о лучших практиках региональных предприятий", - отметил руководитель Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области Константин Серов.

Важность информационной работы отмечает и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он подчеркивает, что необходимо «не просто информировать людей о нацпроектах, а показывать человеку его возможности, которые нацпроекты дают для повышения качества жизни и повышения уровня доходов».

В 2020 году общее количество упоминаний в СМИ на территории Российской Федерации по теме «Национальный проект «Производительность труда» превысило 61 тысячу сообщений. Показатель осведомленности руководителей предприятий о возможностях повышения производительности труда в прошлом году составил 62%. Количество заявок на участие в проекте на ИТ-платформе «Производительность.рф» превысило 3,5 тысячи.

III Федеральный форум «Производительность 360» проходил в Нижнем Новгороде 15 и 16 июня и собрал более 1300 человек из 50 регионов РФ. Самарский регион на форуме представляли руководители и специалисты более 20 предприятий – участников национального проекта «Производительность труда» – и органов исполнительной власти.