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На Заводе имени Тарасова стартовало обучение в рамках федерального проекта по повышению производительности труда

1 июля 2025 12:18
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На Заводе имени Тарасова стартовало обучение в рамках федерального проекта по повышению производительности труда

«Завод имени Тарасова» («ЗиТ») приступил к ключевому этапу трансформации производственных процессов в рамках федерального проекта «Производительность труда», который является частью национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Сегодня на предприятии дан старт обучению сотрудников методикам бережливого производства.

Это важный стратегический шаг для одного из крупнейших производителей автотракторного электрооборудования и запчастей для автомобильных, моторостроительных и тракторных заводов.

Обучение пройдут сотрудники различных уровней, от линейного персонала до руководителей среднего звена. В роли учителей – эксперты  Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области.

 «Для нас это не просто обучение, а начало новой главы в организации производства. Участие в федеральном проекте «Производительность труда» дает нам доступ к лучшим практикам и экспертной поддержке. Уверен, знания, полученные по программе проекта, дадут мощный импульс развитию завода», – прокомментировал Павел Селянко, руководитель финансово экономического управления «ЗиТ».

Пилотное внедрение инструментов бережливого производства на эталонном участке завода имени Тарасова начнется после завершения этапа обучения и последующей диагностики производства.

«Мы видим высокую заинтересованность руководства завода. Ожидаем, что реализация проекта позволит предприятиям не только нарастить собственную производительность, но и стать точкой роста, транслируя успешный опыт другим участникам региональной экономики. Федеральный проект «Производительность труда» дает предприятиям реальные инструменты для рывка и задает стратегические ориентиры развития», – подчеркнул глава минпромторга Денис Гурков.

Напомним, в феврале 2025 года губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поручил усилить работу по привлечению промышленных предприятий региона к участию в федеральном проекте, а также обеспечить доступность наработанных методик повышения производительности труда для местных компаний.

Федеральный проект «Производительность труда» за более чем шесть лет охватил в регионе 203 организации. Это привело к росту производительности на 30% и экономии свыше 2,5 миллиардов рублей.

Подробнее об условиях участия можно узнать на сайтах: производительность.рф и эффективность.рф .

Фото - министерство промышленности и торговли Самарской области

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