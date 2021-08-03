На входной плате «Самарская Лука» зарабатывает лишь около 5 млн рублей в год

Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарец угрожал адвокату, работой которого остался недоволен
Самарец угрожал адвокату, работой которого остался недоволен
В Самаре ужесточат контроль "коронавирусных" ограничений. Что это значит?
В Самаре ужесточат контроль "коронавирусных" ограничений. Что это значит?
Яхты, SUP-борды и катамараны: десятый пресс-тур туристического проекта
Яхты, SUP-борды и катамараны: десятый пресс-тур туристического проекта
Школы Самарской области стали первыми участниками Всероссийского конкурс на лучшую выставку школьных музеев
Школы Самарской области стали первыми участниками Всероссийского конкурса на лучшую выставку школьных музеев
Турист из Самары рассказал подробности аварии с автобусом в Турции
Турист из Самары рассказал подробности аварии с автобусом в Турции
Самарская область – на втором месте в стране по реализации национального проекта «Производительность труда»!
Самарская область – на втором месте в стране по реализации национального проекта «Производительность труда»!
В Думе предупредили о возможном скачке цен на бензин из-за запрета экспорта
В Думе предупредили о возможном скачке цен на бензин из-за запрета экспорта
Ситимобил начал поощрять пользователей, отправляющихся на вакцинацию в Самаре
Ситимобил начал поощрять пользователей, отправляющихся на вакцинацию в Самаре
Наверх
Самара  +35 °C, Тольятти  +33 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.02
-0.12
EUR 86.77
-0.22
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В самарском Историческом парке впервые пройдет открытый шахматный турнир
В Самаре состоялся специализированный форум в сфере туризма и гостеприимства «Тур Притяжение 2021»
Выставка “В гостях у татар” пройдет в Музее имени Алабина в Самаре
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Август 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Электронные технологии

На входной плате «Самарская Лука» зарабатывает лишь около 5 млн рублей в год

3 августа 2021 12:57
111
На входной плате «Самарская Лука» зарабатывает лишь около 5 млн рублей в год

Национальный парк «Самарская Лука» ежегодно продает около 100 тысяч в год путевок в год плюс-минус 5-10 тысяч. Соответственно, доход парка по этой статье составляет около 5 млн рублей. Об этом в телефонном интервью газете «Самарское обозрение» сообщил заместитель директора НП «Самарская Лука» Валерий Ульянов.

Поводом для этого уточнения стали заявления о том, что нацпарк мог зарабатывать на посещаемости значительно большие суммы. Например, в 2018 году, «Лука» заняла первое место по посещаемости среди всех нацпарков России – почти 2,6 млн. Эту цифру пользователи сетей перемножили на 50 рублей и, получив цифру почти в 130 млн, задались вопросом: куда ушли эти деньги?

2,6 млн посещений учитывают все посещения нацпарка, многие из которых не требовали приобретения путевок, пояснил Валерий Ульянов: «Эти миллионы – в основном дачники и гости местных жителей, посетителей музеев и т.д. Они парку не платят ничего», пишет Обозрение.

Прибыль от путевок парк направлял на обновление техники, формы инспекторов, ремонт здания и техники. «5 млн рублей не те деньги, на которые возможно развитие инфраструктуры», – добавил г-н Ульянов.

«Самарское обозрение» напоминает: плата за вход на территорию национального парка была введена в 2008 году и с тех пор ее размер не менялся – до сих пор он составляет 50 рублей с человека. Предпосылки к повышению создало изданное 13 июля 2020 года постановление Правительства РФ №1039, которое обязывает брать с физлиц за посещение особо охраняемых природных территорий федерального значения не менее 1% от прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ.

Однако на 2021 год этот показатель был установлен в размере 12 702 рубля, на 2022-й – 13 026 рублей. То есть новый тариф мог равняться 130 рублям, тогда как «Самарская Лука» смогла согласовать в Минприроды РФ вход ценой 200 рублей. Теперь она снова пересматривается.

Теги: нацпарк Самарская Лука

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Стоимость посещения нацпарка «Самарская Лука» останется прежней
30 июля 2021, 10:53
Стоимость посещения нацпарка «Самарская Лука» останется прежней
Информация о повышении цены оказалась фейковой. Туризм
620
Дмитрий Азаров прокомментировал информацию о возможном повышении стоимости посещения национального парка "Самарская лука". 
29 июля 2021, 21:28
Дмитрий Азаров: «Стоимость путёвки в нацпарк остаётся прежней»
Дмитрий Азаров прокомментировал информацию о возможном повышении стоимости посещения национального парка "Самарская лука".  Политика
977
Билет в нацпарк «Самарская Лука» подорожал в четыре раза
27 июля 2021, 14:01
Билет в нацпарк «Самарская Лука» подорожал в четыре раза
Сотрудники нацпарка ссылаются на постановление правительства РФ. Туризм
810
В центре внимания
Еще 465 жителей Самарской области заболели коронавирусом
3 августа 2021  12:53
Еще 465 жителей Самарской области заболели коронавирусом
140
В Самаре стартовал форум соотечественников
3 августа 2021  11:19
В Самаре стартовал форум соотечественников
152
По предварительным данным дорожной полиции, водитель автобуса не справился с управлением.
2 августа 2021  21:19
В ДТП с туристическим автобусом на юге Турции погибли четыре человека: туристы, пострадавшие в ДТП, были из Самарской области
1244
Дмитрий Азаров провел заседание регионального оперативного штаба.
2 августа 2021  21:08
Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в регионе оценивается как достаточно сложная и тревожная
632
Документ позволит странам дальнего и ближнего зарубежья больше узнать о передовых методиках самарской школы педагогики.
2 августа 2021  18:07
Подписано соглашение о сотрудничестве между Самарским педуниверситетом и Всемирной Ассоциацией выпускников российских вузов
960
Весь список