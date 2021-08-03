На входной плате «Самарская Лука» зарабатывает лишь около 5 млн рублей в год

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Национальный парк «Самарская Лука» ежегодно продает около 100 тысяч в год путевок в год плюс-минус 5-10 тысяч. Соответственно, доход парка по этой статье составляет около 5 млн рублей. Об этом в телефонном интервью газете «Самарское обозрение» сообщил заместитель директора НП «Самарская Лука» Валерий Ульянов.

Поводом для этого уточнения стали заявления о том, что нацпарк мог зарабатывать на посещаемости значительно большие суммы. Например, в 2018 году, «Лука» заняла первое место по посещаемости среди всех нацпарков России – почти 2,6 млн. Эту цифру пользователи сетей перемножили на 50 рублей и, получив цифру почти в 130 млн, задались вопросом: куда ушли эти деньги?

2,6 млн посещений учитывают все посещения нацпарка, многие из которых не требовали приобретения путевок, пояснил Валерий Ульянов: «Эти миллионы – в основном дачники и гости местных жителей, посетителей музеев и т.д. Они парку не платят ничего», пишет Обозрение.

Прибыль от путевок парк направлял на обновление техники, формы инспекторов, ремонт здания и техники. «5 млн рублей не те деньги, на которые возможно развитие инфраструктуры», – добавил г-н Ульянов.

«Самарское обозрение» напоминает: плата за вход на территорию национального парка была введена в 2008 году и с тех пор ее размер не менялся – до сих пор он составляет 50 рублей с человека. Предпосылки к повышению создало изданное 13 июля 2020 года постановление Правительства РФ №1039, которое обязывает брать с физлиц за посещение особо охраняемых природных территорий федерального значения не менее 1% от прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ.

Однако на 2021 год этот показатель был установлен в размере 12 702 рубля, на 2022-й – 13 026 рублей. То есть новый тариф мог равняться 130 рублям, тогда как «Самарская Лука» смогла согласовать в Минприроды РФ вход ценой 200 рублей. Теперь она снова пересматривается.