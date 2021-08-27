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В связи с крайне высокой степенью пожарной опасности, сложившейся на территории региона, администрация национального парка «Самарская Лука» закрывает для посещения все лесопокрытые территории парка, и, соответственно, проходящие по ним маршруты.

Открытыми для посещения остаются экологические тропы и объекты: «Ведьмино озеро» (с. Бахилово), «ЛукАморье» (приют диких животных), «К источнику Святого Ильи» (Подгоры), «Гора Попова» (с. Ширяево), «Молодецкий Курган», безлесые участки волжского побережья ререационных участков: «Зольненское побережье», «Южные Жигули» ( от с. Винновка до с. Малая Рязань).

Продажа путевок через сайт будет приостановлена на время действия приказа об ограничении посещения. Просим отнестись с пониманием и строго соблюдать меры пожарной безопасности при посещении национального парка. Путевки на открытые для посещения участки можно приобрести в информационных центрах лесничеств.

Фото: пресс-служба парка