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Ремонт участка знаменитого туристического маршрута в Самарской Луке близок к завершению

19 августа 2021 15:06
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Строители приступили к укладке верхнего слоя дорожного покрытия.

В Самарской области дорожные работы на участке туристического маршрута, проходящего по территории государственного природного национального парка «Самарская Лука» вышли на финишную прямую. На средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги» ремонтируют более 10 км автомобильной дороги «Урал» - Солнечная Поляна – Ширяево, строители приступили к укладке верхнего слоя дорожного покрытия.

«На сегодняшний день выполнены работы по устройству выравнивающего слоя в полном объёме и ведутся работы по устройству верхнего слоя из ЩМА-16, укреплению обочин асфальтогранулянтом. Также параллельно ведутся работы по установке барьерного ограждения и до конца сентября планируется закончить работы по установке элементов безопасности дорожного движения, дорожных знаков, светофоров, остановочных павильонов», - проинформировал Владимир Карандей, главный инженер подрядной организации.

Напомним, дорожный объект, участок  автодороги «Урал» - Солнечная Поляна – Ширяево на км 28+973 - км 39+194, включили в перечень ремонтных работ по нацпроекту в 2021 году благодаря опережающему финансированию из федерального бюджета и по многочисленным просьбам общественности, представителей туристического бизнеса и жителей региона. Ширяево - самое популярное село у туристов на Средней Волге.

«Я ширяевский человек, я там вырос, школу закончил. Дорога - это артерии жизни. Большое спасибо, благодаря национальному проекту были выделены деньги, для Ширяево - дорога это всё. Для меня,  как для художника - это очень важно, к  нам люди приезжают со всей России. В этом году были из Казани, Башкирии, Нижнего Новгорода. Будет хорошая дорога люди ещё больше поедут. В этом году нашу ежегодную выставку деревянного зодчества за месяц с небольшим посетили боле 4000 человек. Едут люди специально посмотреть», - поделился  Сергей Плеханов, руководитель студии резьбы по дереву «Золотые узоры», мастер декоративно-прикладного искусства Самарской области. 

Во все точки туристического притяжения на обширной территории заповедной зоны Самарской Луки, площадью 23,1 тыс га, кроме пешеходных переходов, организованы автобусные экскурсии и разработаны маршруты посещения на личных автомобилях, поэтому обеспечение комфортного и безопасного проезда особенно важно для этих мест.

«В этом году будет завершён ремонт участка автомобильной дороги от села Зольное до села Бахилово, в следующем году в целях развития туристического потенциала села Ширяево, министерством планируется произвести капитальный ремонт дороги в самом селе, с устройством освещения, тротуаров, а также благоустройство территории на въезде. Также, в министерстве  разработана проектная документация на капитальный ремонт 2-х участков  камнепада на данной автомобильной дороге»,- рассказала Людмила Белякова, главный специалист управления строительства и реконструкции автомобильных дорог регионального минтранса. 

В ежегодном послании Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров одним из ключевых приоритетов работы по развитию региона обозначил - повышение пропускной способности, ремонт и строительство дорожной инфраструктуры.

Благодаря реализации дорожного нацпроекта, инициированного Президентом страны Владимиром Путиным, развитие внутреннего туризма в нашем регионе получит дополнительный импульс, уникальные живописные места Самарской области станут доступнее для путешествий и отдыха.  

 

Фото:   пресс-служба облправительства

Теги: ремонт дороги Самарская Лука

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