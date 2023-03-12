На «РКЦ Прогресс» прокомментировали сообщения о массовых сокращениях сотрудников

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С начала 2023 года в СМИ начала появляться информация о планах одного из крупнейших самарских предприятий «РКЦ Прогресс» провести массовые сокращения сотрудников. Числа тех, кому предстоит покинуть свою должность, назывались самые разные, вплоть до 50 человек. 63.RU связался с представителями завода, чтобы узнать, так ли это на самом деле и с чем это связано.

— С начала 2023 года до 1 марта в «РКЦ Прогресс» нет работников, уволенных по причине сокращения численности и штатов. Вообще массового сокращения сотрудников в 2023 году не планируется, — сообщили 63.RU на предприятии.

При этом, точечные увольнения на предприятии все-таки запланированы. Провести их хотят до 5 мая. По словам представителей «РКЦ Прогресс», это поможет предприятию стать эффективнее с экономической точки зрения и оптимизации расходов.

— Принято решение о проведении сокращения численности штата работников. Это проводится в рамках Трудового кодекса РФ. Большая часть увольняющихся сотрудников расторгает договоры по соглашению сторон. Также сотрудникам, имеющим необходимые компетенции предложили другие вакансии, — рассказали на предприятии.