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На Национальный конкурс региональных брендов «Вкусы России» от СО представлено 5 продуктов питания 

7 сентября 2021 18:51
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Всего поступило уже более 700 заявок от 84 субъектов страны.

На второй Национальный конкурс региональных брендов продуктов питания «Вкусы России» поступило уже более 700 заявок. 

Уникальные бренды продуктов питания – от широко известных отечественным потребителям, до локальных специалитетов – представили 84 субъекта страны. Теперь их оценит экспертная комиссия и жители нашей страны в ходе народного голосования. Итоги конкурса по восьми номинациям будут объявлены в ноябре на торжественной церемонии награждения победителей.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Николай Абашин, отметил, что Национальный конкурс региональных брендов продуктов питания «Вкусы России» предоставил сельскохозяйственным и перерабатывающим предприятиям дополнительные возможности для повышения узнаваемости их продукции: «В текущем году конкурс, организованный Минсельхозом России, проходит второй раз, и предприятия Самарского региона вновь принимают в нем активное участие. В прошлом году экспертному жюри и общественности были представлены 4 вида продукции от 4 самарских организаций, в текущем – интерес к конкурсу проявили уже 5 предприятия, в том числе два сельскохозяйственных кооператива. Среди представленной них – широко известный за пределами области Кинель-Черкасский томат, набирающие популярность «Тольяттинские» и «Федоровские» пельмени, сыр «Самарский завтрак», мясной деликатес «Самарский» и «Волжский осетр». Для каждого из производителей конкурс может стать новой точкой роста, драйвером дальнейшего развития. Пожелаем им удачи!».

Организатором Национального конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России» является Министерство сельского хозяйства РФ. Конкурс был создан для популяризации региональных брендов питания и поддержки малого агробизнеса. Представить региональные бренды на конкурсе могли сельскохозяйственные потребительские кооперативы, отраслевые союзы, а также региональные органы управления АПК.

С 20 октября по 7 ноября на сайте вкусыроссии.рф состоится народное голосование, в ходе которого каждый житель России сможет поддержать любимый продукт и свой регион. По итогам конкурса будут определены финалисты в 8 номинациях.

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