Мишустин дал поручения по созданию единого фонда пенсионного и социального страхования

103

Премьер-министр России Михаил Мишустин дал ряд поручений по созданию единого фонда пенсионного и социального страхования, сообщили в кабмине. По замыслу правительства, правовая работа единого фонда должна быть обеспечена к началу 2023 года.

Господин Мишустин поручил Минтруду к 5 мая представить график разработки и принятия необходимых законов для реализации проекта. Как сообщает правительство, в это же время будет обсуждаться единый тариф для страховых взносов. В кабмине также полагают, что все страховые взносы будут перечисляться одним платежом.

В правительстве считают, что объединение фондов позволит гражданам быстрее и проще получать социальные выплаты. Объединение пройдет в рамках проекта по созданию социального казначейства в России.

Координировать работу фонда будет Минтруд, его структуре управления появится новый орган — наблюдательный совет. По информации «Ъ», вице-премьер Татьяна Голикова и министр труда Антон Котяков смогут принимать участие в работе нового фонда.