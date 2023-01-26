Мировые поставки смартфонов упали до минимума за 10 лет

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Объем поставок смартфонов в мире по итогам 2022 года рухнул на 11,3% — до 1,21 миллиарда штук, что стало самым низким показателем за последние 10 лет. Об этом следует из отчета международной исследовательской компании International Data Corporation (IDC).

По мнению аналитиков, спрос на смартфоны начал снижаться из-за нестабильной экономической ситуации и инфляции. Рынок продолжил падение и в IV-м квартале: за этот период поставки сократились на 18,3%, до 300,3 миллиона смартфонов.

Первое место сохранила Samsung, занявшая в 2022 году 21,6% мирового рынка (260,9 миллиона смартфонов). Apple осталась на втором месте с долей 18,8% (226,4 миллиона), третьим финишировал китайский производитель Xiaomi с 12,7% (153,1 миллиона), пишет Смотрим.