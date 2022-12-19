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Минстрою Самарской области не удалось запретить ООО «Кольцо» продолжение продаж в своем долгострое

19 декабря 2022 12:30
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Минстрою Самарской области не удалось запретить ООО «Кольцо» продолжение продаж в своем долгострое

В первом раунде судебных разбирательств фирма сохранила за собой право заключать договоры долевого участия и привлекать средства граждан на строительство ЖК «Космолет». Параллельно компания смогла продлить еще на год разрешение на строительство объекта и теперь пытается найти недостающие для достройки комплекса 600 млн рублей (по разным оценкам, размер дефицита может доходить до 700-800 млн). Казусность ситуации в том, что ЖК «Космолет» уже внесен в единый реестр проблемных объектов, и новые дольщики могут стать «проблемными», пополнив ряды из 557 граждан, и так заждавшихся своих квартир.

История застройки многострадального участка на пересечении улиц Советской Армии и Антонова-Овсеенко в Самаре тянется с 2001 года. Тогда компания «ВолгаЭнергоРесурс» группы «Бессер» начала возводить на этой площадке ЖК «Кольцо». Строительство приостановили в 2005 году, когда в отношении застройщика стартовала процедура банкротства. В 2009 году право завершить объект на открытом конкурсе выкупило ООО «СамараСпецМонтаж», но обязательство перед дольщиками выполнить так и не смогло и оно. В 2012 году обязательства по договорам инвестирования передали компании «Кольцо». Первую очередь объекта новый застройщик ввел в эксплуатацию в 2015 году, пишет Обозрение.

За помощь в решении проблемы дольщиков компания получила участок в той же локации, на котором следовало возвести вторую очередь объекта, переименованного в ЖК «Космолет» — из трех 32-этажных жилых секций. Разрешение на строительство первой секции получили в 2017 году. Работы на площадке начались в 2018-м, а сдать дом должны были в октябре 2021 года. Параллельно в 2019 году «Кольцо» получило разрешение на две оставшиеся секции. Однако в срок «Кольцо» не уложилось.

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