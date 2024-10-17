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Минсельхоз не планирует вводить госрегулирование цен на сливочное масло

17 октября 2024 09:15
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Минсельхоз не планирует вводить госрегулирование цен на сливочное масло

Министерство сельского хозяйства не планирует регулировать цены на сливочное масло, заявила глава ведомства Оксана Лут на заседании комитета Государственной думы по бюджету и налогам.

Она пояснила, что вместо этого Минсельхоз намерен увеличить объем производства молока, причем с повышенной жирностью.

"В этом году мы должны произвести чуть больше 34 млн тонн молока по всему сектору... К 2030 году мы поставили план увеличения до 38,5 млн тонн, плюс 1,5 млн тонн должны заместить в ЛПХ, то есть сделать молоко товарным", – отметила министр.

Кроме того, Минсельхоз принимает меры по увеличению завоза сливочного масла из дружественных государств, рассказала пресс-служба ведомства ТАСС.

Ранее заместитель председателя правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов сообщил, что сейчас розничная стоимость сливочного масла в России находится на отметке около 1040 рублей за килограмм, это на 20,4% выше, чем в начале года.

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