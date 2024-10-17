Минсельхоз не планирует вводить госрегулирование цен на сливочное масло

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Министерство сельского хозяйства не планирует регулировать цены на сливочное масло, заявила глава ведомства Оксана Лут на заседании комитета Государственной думы по бюджету и налогам.

Она пояснила, что вместо этого Минсельхоз намерен увеличить объем производства молока, причем с повышенной жирностью.

"В этом году мы должны произвести чуть больше 34 млн тонн молока по всему сектору... К 2030 году мы поставили план увеличения до 38,5 млн тонн, плюс 1,5 млн тонн должны заместить в ЛПХ, то есть сделать молоко товарным", – отметила министр.

Кроме того, Минсельхоз принимает меры по увеличению завоза сливочного масла из дружественных государств, рассказала пресс-служба ведомства ТАСС.

Ранее заместитель председателя правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов сообщил, что сейчас розничная стоимость сливочного масла в России находится на отметке около 1040 рублей за килограмм, это на 20,4% выше, чем в начале года.