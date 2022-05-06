Минпромторг утвердил перечень товаров для параллельного импорта в России

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Минпромторг утвердил список товаров из 96 пунктов, разрешенных для параллельного импорта в Россию. Об этом говорится в приказе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 6 мая.

Минюст утвердил этот список. Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем после его официального опубликования.

Ответственный за исполнение приказала — первый замминистра торговли и промышленности Василий Осьмаков.

Параллельный импорт разрешает легально ввозить в страну товары брендов, которые продаются в других государствах, без разрешения правообладателя.

В перечне значатся, в частности, косметические компоненты, товары химической промышленности, музыкальные инструменты, автомобильные запчасти. Также разрешается ввозить деревья и другие растения, известь и цемент, фармацевтику, пластмассы и изделия из них, каучук и резину, изделия из кожи, бумагу, картон, шелк и текстильные материалы, одежду, обувь, керамику, стекло, черные металлы, оружие и боеприпасы, отопительные котлы и ядерные реакторы, мебель, постельное белье, электронику, игровые приставки, «умные» часы, фотоаппараты и кинокамеры, суда, пишут "Известия".