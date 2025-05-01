Минпромторг сократил параллельный импорт в части косметики

Минпромторг РФ существенно сократил перечень товаров, разрешенных для ввоза по параллельному импорту, в части косметики и оставил там только бренды лечебных средств. Об этом говорится в сообщении министерства.

"В связи с успешной реализацией процесса импортозамещения, ростом поставок косметических брендов, происходящих из дружественных стран, организацией поставок косметической продукции официальными дистрибьюторами перечень будет существенно скорректирован в части указания в нем только брендов лечебной косметики", - отмечается в сообщении.

Как подчеркнули в министерстве, доступность привычной линейки косметики будет обеспечена, пишет ТАСС.

В Минпромторге отметили, что на сегодня объем производства парфюмерно-косметической продукции составляет 574,7 тыс. тонн в год, а доля российских производителей составляет 68,1%. В России сейчас насчитывается более 800 производителей в этой сфере, предлагающих продукцию всех категорий.

"Согласно данным ассоциации товаропроизводителей "Национальный совет по парфюмерии, косметике и бытовой химии", в категории "Бытовая химия, косметика и парфюмерия" средняя недозагруженность производственных мощностей составляет от 40 до 60 %", - добавили в министерстве.

В марте этого года статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов сообщал, что изменения в список товаров для параллельного импорта готовы, они будут в основном направлена на сокращение перечня в части косметики и бытовой химии.