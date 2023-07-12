Минпромторг поддержал инициативу об онлайн-продаже алкоголя

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Министерство промышленности и торговли России поддержало инициативу о легализации онлайн-торговли алкоголем при условии обеспечения соответствующего контроля. Об этом 12 июля заявил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов, пишут "Известия".

«Сейчас есть проект закона, который предлагает легализовать продажу дистанционным способом всей алкогольной продукции в принципе, а также привлечь к этой деятельности расширенное количество участников, в частности интернет-магазины и агрегаторы информации о товарах и услугах. В конце июня Минпромторг этот законопроект концептуально поддержал. Мне кажется, если будет отстроен контроль, а обеспечить его не так сложно, это нормальная инициатива», — сказал он ТАСС.

Евтухов также отметил, что в России есть инструменты эффективного регулирования оборота алкогольной продукции и снижения ее потребления.