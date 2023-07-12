Я нашел ошибку
Главные новости:
Мероприятие разделено на два больших блока – работа секций и пленарное заседание.
В Самаре пройдет форум местного и общественного самоуправления Приволжского и Уральского федеральных округов «#НАМЕСТАХ.РФ»
круглогодичные курорты создадут в России на побережьях пяти морей к 2030 году
Круглогодичные курорты создадут в России на побережьях пяти морей к 2030 году
Минпромторг поддержал инициативу об онлайн-продаже алкоголя
Минпромторг поддержал инициативу об онлайн-продаже алкоголя
При использовании СИМ соблюдайте правила безопасности.
Региональная Госавтоинспекция: пользователь СИМ – полноценный участник дорожного движения
Дата праздника имеет символическое значение. 12 июля (по старому стилю) – день памяти святой Вероники, покровительницы фотографии.
Сегодня во всем мире любители и профессионалы фотодела отмечают свой праздник - День фотографа
Теперь предприниматели смогут получать до 2 млн рублей по ставке 7,5% годовых.
Региональный Гарантийный фонд запустил беззалоговый заём для предпринимателей
С начала года около 600 жителей региона прошли профобучение по социальным сертификатам
Участникам профилактических встреч полицейские презентовали буклеты и тематические памятки.
Полицейские региона провели профилактические мероприятия с учащимися образовательных организаций
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.5
-0.99
EUR 99.68
-0.74
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев и гостей города приглашают на День семьи в Самарский зоопарк
В Тольятти супружеская пара, потерявшая работу в УК из-за жалобы соседа, подожгла его машину
В Музее Алабина откроется выставка о Леонардо Да Винчи
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Минпромторг поддержал инициативу об онлайн-продаже алкоголя

12 июля 2023 16:11
109
Минпромторг поддержал инициативу об онлайн-продаже алкоголя

Министерство промышленности и торговли России поддержало инициативу о легализации онлайн-торговли алкоголем при условии обеспечения соответствующего контроля. Об этом 12 июля заявил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов, пишут "Известия".

«Сейчас есть проект закона, который предлагает легализовать продажу дистанционным способом всей алкогольной продукции в принципе, а также привлечь к этой деятельности расширенное количество участников, в частности интернет-магазины и агрегаторы информации о товарах и услугах. В конце июня Минпромторг этот законопроект концептуально поддержал. Мне кажется, если будет отстроен контроль, а обеспечить его не так сложно, это нормальная инициатива», — сказал он ТАСС.

Евтухов также отметил, что в России есть инструменты эффективного регулирования оборота алкогольной продукции и снижения ее потребления.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области отменили коронавирусные ограничения
12 июля 2023  11:16
В Самарской области отменили коронавирусные ограничения
215
Спортсмены на гоночных грузовиках, внедорожниках, багги, мотоциклах и квадроциклах уже преодолели степные и равнинные скоростные трассы Оренбургской и Самарской областей.
11 июля 2023  18:11
В Самарскую область прибывают участники международного ралли «Шелковый путь»
670
Стартовал опрос общественного мнения о реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Самарской области
10 июля 2023  13:54
Стартовал опрос общественного мнения о реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Самарской области
1248
До 41 градуса: в Самарской области объявлен оранжевый уровень опасности
10 июля 2023  12:21
До 41 градуса: в Самарской области объявлен оранжевый уровень опасности
485
Специальные технические средства позволят повысить эффективность боевых действий.
7 июля 2023  18:54
Дмитрий Азаров во время поездки в зону СВО осмотрел созданный пункт управления связью
985
Весь список