Министр строительства Самарской области Александр Фомин подписал соглашение с уральским девелопером

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Сегодня, 19 июня, в рамках Петербургского международного экономического форума министр строительства Самарской области Александр Фомин подписал соглашение о сотрудничестве с девелоперской компанией «Практика» (г. Екатеринбург).

Документ закрепляет намерения компании о реализации в регионе крупного инвестиционного проекта в сфере жилищного строительства с общим объемом вложений порядка 7,35 млрд рублей. Проект рассчитан до 2035 года и предусматривает создание около 140 новых рабочих мест.

Подписание соглашения стало результатом системной работы губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, правительства региона и бизнеса по созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций и устойчивого развития региона.

«Мы рассматриваем каждое такое соглашение как стратегическую инвестицию в развитие Самарской области. За цифрами стоят реальные перемены — новые жилые кварталы, рабочие места, социальные объекты и современная инфраструктура. Важно, что компания «Практика» приходит в регион с серьёзным опытом и разделяет наш комплексный подход: строить не просто дома, а создавать удобную и качественную среду для жизни.

Уверен, это партнёрство станет важной частью системной работы по развитию строительной отрасли, экономики и, самое главное, по созданию комфортных условий для жителей региона», - подчеркивает глава областного Минстроя Александр Фомин.

«Практика» - один из крупнейших застройщиков Урала с многолетним опытом работы. За 18 лет компания ввела в эксплуатацию более 1 млн квадратных метров жилья в России и входит в число лидеров по объёмам строительства.

В настоящее время застройщик работает над комплексным развитием территорий (КРТ) в Кемеровской, Курганской и Томской областях, а также в Екатеринбурге. Общий объем проектов КРТ превышает 400 тысяч квадратных метров

Фото предоставлено Пресс-службой губернатора Самарской области