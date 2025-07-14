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Минфин РФ и финансисты регионов обсудили актуальные вопросы исполнения и формирования бюджетов

14 июля 2025 13:10
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Минфин РФ и финансисты регионов обсудили актуальные вопросы исполнения и формирования бюджетов

В Астрахани состоялся Всероссийский семинар-совещание на тему «Основные подходы к формированию бюджетной политики и межбюджетных отношений в Российской Федерации в 2026 — 2028 годах». Минфин России традиционно собрал руководителей финансовых органов субъектов РФ. Обсудили особенности исполнения бюджета текущего года и основные подходы при формировании бюджетов на 2026-2028 годы.

В рамках круглых столов были рассмотрены наиболее важные вопросы:

  • совершенствование механизма финансирования в отраслях социальной сферы;
  • межбюджетные отношения с муниципальными образованиями и реформирование местного самоуправления;
  • повышение эффективности управления в сфере здравоохранения;
  • инструменты сокращения различий в уровне бюджетной обеспеченности регионов.

На пленарном заседании с приветственным словом выступил Министр финансов РФ Антон Силуанов. Он отметил, что приоритеты бюджетной политики в 2026-2028 годах – это достижение национальных целей и поддержка СВО. Участники совещания заслушали итоговые доклады по результатам работы круглых столов и предложения по ключевым вопросам семинара.

На мероприятии присутствовали представители Минфина России, Федерального казначейства, Счетной палаты РФ и руководители финансовых органов субъектов страны. Заместитель председателя Правительства – министр финансов Самарской области Ольга Собещанская отметила значимость состоявшегося семинара:

«Ежегодно Минфин России собирает финансистов регионов и обозначает приоритеты и задачи на ближайшие перспективы. Национальные цели, поддержка СВО — наши стратегические задачи, которые необходимо обеспечить в условиях напряжённых параметров исполнения бюджетов и сдержанных прогнозов развития экономики. Обсуждение региональных практик, разработка новых бюджетных инструментов, предложения по совершенствованию законодательства в рамках ежегодных встреч под руководством Минфина РФ учитываются при формировании подходов в бюджетной политике и способствуют сохранению устойчивости бюджетной системы РФ».

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