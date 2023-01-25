Минэкономразвития: в России замедлилась годовая инфляция

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Инфляция в России в годовом выражении на 23 января замедлилась до 11,49% с 11,57% на 16 января, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации", сообщает РИА Новости.

"На неделе с 17 по 23 января 2023 года инфляция замедлилась (0,14% после 0,15% неделей ранее). В годовом выражении инфляция продолжила снижаться до 11,49% год к году c 11,57% неделей ранее", - говорится в обзоре.

Как отмечается в документе, сдерживающее влияние на инфляцию оказало снижение темпов роста цен в сегменте непродовольственных товаров, в основном за счет снижения цен на электро- и бытовые приборы.

"На продовольственные товары рост цен ускорился (+0,27%) при повышении темпов удорожания как плодоовощной продукции, так и остальных продуктов питания. В секторе услуг инфляция возобновилась (+0,13%) преимущественно за счет роста цен на туристические услуги (авиабилеты и услуги санаториев)", - поясняется в документе.

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