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Минэкономразвития предлагает сделать нацпроект по производительности труда доступным для большего числа предприятий

2 декабря 2022 16:16
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В текущих условиях нацпроект помогает в наращивании выпуска продукции, импортозамещении, освоении рынков дружественных стран.

Министр экономического развития доложил Президенту о реализации нацпроекта «Производительность труда».  Эксперты Федерального и региональных центров компетенций помогают бизнесу эффективнее использовать внутренние ресурсы, мощности оборудования, оптимизировать логистику и сбыт продукции без значительных капиталовложений.

«Компании проявляют высокий интерес к нацпроекту. За счет этого он реализуется опережающими темпами. У нас сейчас более 4 тысяч участников и 2 тысячи новых заявок. Участники нацпроекта 2019-2021 года увеличили свою прибыль на 61 млрд. Это в 4,5 раза больше, чем государство потратило на национальный проект за тот же период», — отметил Максим Решетников.

В текущих условиях нацпроект помогает в наращивании выпуска продукции, импортозамещении, освоении рынков дружественных стран. Закрепляют эффект программы повышения квалификации топ-менеджмента и сотрудников рабочих специальностей.

«С учетом эффектов нацпроекта для бизнеса и экономики, считаем важным, чтобы работа в рамках нацпроекта продолжалась и за пределами 2024 года. Кроме того, предлагаем расширить охват отраслей. Открыть доступ к проекту для предприятий ЖКХ, туризма, санаторно-курортного отдыха и здравоохранения. Председатель Правительства решение поддержал. Если оно будет принято, сможем в 2 раза увеличить число участников. И, тем самым, добиться большего вклада этих компаний», — предложил Максим Решетников.

Подробнее о работе Федерального центра компетенций рассказал генеральный директор Николай Соломон.

«За пять лет нашими основными заказчиками стали регионы. Решаем задачи импортозамещения и кратного роста объёмов производства российской продукции. Работаем с благотворительными фондами над сокращением на 40% сроков поставки несертифицированных жизненно важных лекарственных препаратов больным детям. Совместно с Министерством просвещения изменяем процессы в школах: создаём удобную навигацию, разводим потоки учащихся, чтобы в коридорах, раздевалках было меньше толкотни», — сообщил Николай Соломон.

Ранее предложения о продлении и расширении нацпроекта министр озвучил Председателю Правительства. Михаил Мишустин поддержал инициативу главы минэкономразвития, отметил ее важность как для развития отечественной промышленности, так и для повышения качества жизни граждан.

В результате реализации мероприятий национального проекта в Самарской области 110 предприятий при помощи Федерального и Регионального центров компетенций внедрили инструменты повышения производительности труда с минимальными финансовыми затратами, и достигли положительный эффект по показателям производительности, это и увеличение выработки (на отдельных предприятиях выросла в 4 раза), и снижение объемов незавершенного производства (в среднем на 48%), и снижение времени протекания процессов (в среднем на 51%).

В настоящее время сотрудники регионального центра компетенций в сфере производительности труда работают на 82 предприятиях. Что составляет 120,5% от заявленного ранее плана. Кроме того, 12 предприятий уже подали заявку на участие в нацпроекте в 2023 году.

 

Фото из открытых источников

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