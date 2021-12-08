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Мэр Москвы Собянин выделил 130 млн рублей на установку быстрых зарядных станций для электромобилей

8 декабря 2021 23:27
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При помощи новых ЭЗС появляется возможность зарядить электромобиль за 20 минут.

Мэр Москвы Сергей Собянин выделил 130 млн рублей на установку быстрых зарядных станций для электромобилей. Эти средства позволят установить дополнительно 50 станций до конца 2022 года, сообщила в среду пресс-служба мэра и правительства столицы, передает ТАСС.

Сейчас в Москве работают 109 ЭЗС, из них 42 соответствуют новому городскому стандарту, утвержденному департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. В частности, ЭЗС нового стандарта интегрированы в мобильное приложение "Московский транспорт", с помощью которого водители могут бронировать и активировать зарядную сессию, строить маршруты до ближайшей станций и другое.

"Важным преимуществом новых ЭЗС является возможность зарядить электромобиль за 20 минут. В настоящее время проводится работа по размещению 200 зарядных станций нового стандарта. Выделенные постановлением правительства Москвы средства позволят установить еще 50 современных ЭЗС до конца 2022 года. Всего в планах - размещение 600 станций к 2023 году", - уточнили в пресс-службе.

Там добавили, что, по данным аналитического агентства "Автостат", за последние шесть лет количество зарегистрированных в Москве электромобилей выросло в 8,5 раза - с 235 в конце 2015 года до примерно 2 000 на конец текущего года. Правительством города в последние годы принят ряд стимулирующих мер для развития электротранспорта. В частности, владельцы электромобилей освобождены от уплаты транспортного налога. Также они имеют право бесплатно парковать свои транспортные средства в зонах платной городской парковки и пользоваться городскими ЭЗС.

 

Фото:   iphones.ru

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