Медицина, розница: в каких сферах в апреле Самарская область испытывает яркий дефицит кадров?

129

Эксперты hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировали ситуацию на рынке труда в Самарской области и выяснили, в каких профессиональных сферах наблюдается нехватка кадров.



За последний месяц рынок труда Самарской области достиг конкуренции в 5,9 резюме на вакансию, что считается умеренным уровнем. Однако в отдельных профессиональных областях нехватка кадров сохраняется.



Наиболее сильный дефицит людей по итогам марта наблюдается в сфере «Медицина, фармацевтика», а не в розничной торговле, которая была на 1 месте в течение всего 2024 года. Уровень конкуренции в медицине составляет 2,1 резюме на вакансию (+0,2 пункта за месяц) при норме в 4,0-7,9. Число вакансий уменьшилось на 2%, а количество резюме выросло на 9%. Заработная плата в медицине по итогам марта составила 59,5 тыс. рублей, что на 4% больше, чем в феврале.



В «Розничной торговле» за последний месяц конкуренция составила 2,2 резюме на вакансию. Ее уровень вырос на 0,3 пункта, на что повлияло снижение количества вакансий на 6% и рост резюме на 9%. Предлагаемая заработная плата в рознице составила 45,3 тыс. рублей (+0,7%).



Напомним, что медиана предлагаемой зарплаты в целом по Самарской области составляет 62,9 тыс. рублей.