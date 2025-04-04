медиана предлагаемой зарплаты в Самарской области составила 62,9 тыс. рублей

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На рынке труда Самарской области в начале апреля сохраняется умеренная конкуренция. На одну вакансию приходится 5,9 резюме (+0,8 пункта за месяц), как и в среднем по России. Показатель ниже 4,0 говорит о яркой нехватке кадров.



Работодатели в марте разместили 26,3 тыс. вакансий, что на 4% меньше, чем в феврале. Соискатели же создали или обновили 150,9 тыс. резюме, что на 11% больше, чем месяцем ранее.



«Активность соискателей в феврале-марте 2025 года идет примерно одинаковыми темпами, положительная динамика сохраняется. При этом активность работодателей на рынке труда продолжает снижаться, несмотря на определенный рост (+11%) в феврале относительно января. Более того, по сравнению с мартом 2024 года, количество активных вакансий за последний месяц снизилось на 21%. Главным образом это повлияло на рост уровня конкуренции. Основная причина сокращения числа вакансий – жесткая денежно-кредитная политика регулятора и ситуация в экономике», - говорит Альбина Султанова, директор hh.ru Поволжье.



Медиана предлагаемой зарплаты в Самарской области по итогам марта составила 62,9 тыс. рублей (+1% за месяц) и оказалась выше ожидаемой – 60 тыс. рублей. Предлагаемая зарплата по России в целом составила 74,9 тыс. рублей (+2% за месяц).