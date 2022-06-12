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McDonald's выбрал новое название для ресторанов в России

12 июня 2022 11:56
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McDonald's выбрал новое название для ресторанов в России

Стало известно, как будут называться бывшие рестораны McDonald's в России. Их новое название — «Вкусно и точка», об этом сообщил гендиректор сети в России Олег Пароев. Заведения с новой вывеской откроются в Москве сегодня, 12 июня. 

До этого McDonald's подал в Роспатент заявки на регистрацию девяти новых брендов, среди вариантов были «Свободная касса», «Весело и вкусно», «Только так», «Тот самый», «Это он», «Точно он» и «Компас».

В начале недели в компании сообщили, что первые 15 точек нового McDonald’s начнут принимать гостей в Москве и Московской области 12 июня, а также привели адреса этих ресторанов. Последние рестораны бренда McDonald's, расположенные на территории Сибири и Урала, сменили название с 10 июня. По всей стране с ресторанов уже снимают старые вывески.

Новая сеть ресторанов быстрого обслуживания, которая будет работать вместо McDonald's, уже выбрала новый логотип. На нем будут изображены главные символы ресторана: две палочки картофеля фри желтого цвета и бургер — оранжевого. Зеленый фон, как уточнили в пресс-службе компании, символизирует качество продукции и обслуживания, к которому привыкли гости, пишет 63.ру.

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