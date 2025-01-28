маркетплейсы обсуждают передачу нераспроданных товаров благотворителям

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Вопрос передачи нераспроданных товаров со складов маркетплейсов, совокупная стоимость которых может достигать 300 млрд руб., благотворителям будет проработан к 20 февраля, практика также даст возможность продавцам получить налоговые льготы. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на копию протокола по итогам заседания комиссии по созданию условий саморегулирования в электронной торговле при Минпромторге.

Факт обсуждения газете подтвердил член комиссии Ефим Алдухов. По словам президента Ассоциации представителей электронной торговли Алексея Москаленко, инициатива изначально поступила от продавцов. В свою очередь Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) и Wildberries, по его словам, ее поддержали.

Президент АКИТ Артем Соколов пояснил газете, что продать товар, хранящийся на складе более 90 дней сложно. Средний показатель оборачиваемости товаров на маркетплейсах составляет 45-60 дней.

Как объяснил Алдухов изданию, продажи со складов маркетплейсов ведут небольшие и средние предприниматели, у которых нет средств на собственную логистику. За 90 дней, по его словам, не удается продать до 30% отгружаемых товаров.

Алдухов также добавил, что передача части товаров на благотворительность может быть предпочтительной, позволяя получить налоговые преференции. Кроме того, вопрос передачи товаров с низкой оборачиваемостью прорабатывается с несколькими фондами. Предполагается, что фонды будут формировать список необходимых вещей, которые могут быть направлены, в частности, в регионы вблизи боевых действий, пишет ТАСС.